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Ученые уточнили возраст Луны 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Ученые уточнили возраст Луны
Фото: Reuters
Новая математическая модель, разработанная учеными из Немецкого аэрокосмического центра и Университета Мюнстера, показала, что возраст спутника Земли составляет 4,425 млрд лет, что на 85 млн лет меньше, чем предполагали ученые ранее.
Одна из самых распространенных и популярных теорий образования Луны говорит о том, что когда-то давно космическое тело размером с Марс врезалось в Землю, именно так обломки объединились и сформировали Луну. Поскольку в те времена наша планета все еще проходила стадию формирования, становясь, все горячее внутри, скорее всего, Земля была покрыта океаном магмы. Ученые утверждают, что Луна также имела океан магмы глубиной более 1 тыс. километров, который появился в результате акреции, передает «Популярная механика».
«Результаты нашего последнего моделирования позволяют предположить, что протопланета врезалась в молодую Землю примерно через 140 млн лет после формирования Солнечной системы 4,567 млрд лет назад. Согласно нашим расчетам, это произошло 4,425 млрд лет назад — с погрешностью в 25 млн лет», — говорит ведущий автор исследования Максим Морис.
Однако главная проблема ранее заключалась в том, что ученые не могли точно сказать, сколько требовалось времени для застывания этого океана на Луне, поэтому возраст спутника оставался неточным.
В этом исследовании эксперты использовали новую компьютерную модель, которая впервые смогла проанализировать все процессы, связанные с затвердеванием магмы. Результаты показали, «что магматический океан Луны был долгоживущим и ему потребовалось почти 200 млн лет, чтобы полностью затвердеть». Старые модели предполагали, что период затвердевания длился всего 35 млн лет.
Напомним, в мае российские ученые подтвердили на моделировании, что Луна могла возникнуть параллельно с Землей, а не в результате столкновения нашей планеты с небесным телом.
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