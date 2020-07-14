Коронавирус назвали болезнью городов

Как отмечают ученые, практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития.

«Распространение инфекции в краткосрочном периоде спровоцировало отток населения из крупнейших городов в пригороды, средние и малые города, сельскую местность, — констатируют в РАНХиГС. — В общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия "резервного" жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения. Можно прогнозировать достаточно длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти».

Авторы доклада полагают, что из-за пандемии COVID-19 в России изменятся требования населения к характеристикам жилья и городской среды. Они прогнозируют дальнейшую миграцию граждан из агломераций, «особенно в южные регионы страны с более благоприятным климатом».

Эксперты называют пандемию триггером, усилившим стремление части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения. Они считают, что в России необходимо скорректировать государственную политику управления пространственным развитием, а также политику стимулирования жилищного строительства. В частности, нужно организовать комплексную поддержку индивидуального жилищного строительства и ограничить высотность застройки.

Ранее, в июне, было предсказано изменение образа жизни москвичей после пандемии: по мнению аналитиков, горожане начнут чаще делать выбор в пользу загородной недвижимости. Многие из них приобрели опыт проживания за городом во время распространения COVID-19.