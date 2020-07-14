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Ученые связали окончание пандемии COVID-19 с появлением пыльцы 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Найдена связь между пыльцой и коронавирусом
Фото: pixabay
Ученые сопоставили графики опыления и распространения простудных заболеваний, после чего сравнили их с динамикой заболеваемости коронавирусом.
Начало активного цветения и появление пыльцы может стать концом для коронавирусной инфекции. С таким предположением выступили ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус, которые опубликовали препринт научной статьи.
В ней приводятся факты, согласно которым распространение сезонных вирусных заболеваний, например, гриппа, существенно сокращаются в период цветения растений. Исследователи полагают, что эта тенденция распространяется и на COVID-19.
В своей научной работе ученые сопоставили графики распространения гриппа и пыления в 2016-2020 годах, а также уровень заболеваемости коронавирусом в Нидерландах.
Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев допустил правоту своих европейских коллег. По его мнению, обилие пыльцы в воздухе действительно может связывать микрокапли, содержащие болезнетворные вирусы и замедлять их распространение.
«С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус. Высокие температуры и ультрафиолет снижают активность их распространения, так что это может быть и простым совпадением», — цитируют «Известия» слова эксперта.
Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 13 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует сведения международных организаций, федеральных и местных властей, а также других открытых источников.
По информации Университета, в мире зарегистрировано 13 026 225 новых случаев инфицирования COVID-19. Скончались 570 923 человека, у которых был выявлен коронавирус. За все время пандемии выздоровели 7 163 038 пациентов.
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Наука , Наука и техника , газета "Известия" , Нидерланды
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