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Названы продукты, убивающие коронавирус 

Ura.Ru и ещё 2 35 минут назад
Названы убивающие коронавирус продукты
Фото: Reuters
Квашеная капуста и капустный салат помогают организму в борьбе с коронавирусом. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, пульмонолог из университета Монпелье во Франции Жан Буске.
«Я изменил свой рацион, и он включает сырую капусту три раза в неделю, квашеную капусту один раз в неделю, кефир на завтрак и маринованные овощи», — цитирует Буске английское издание The Sun.
Также ученый похвалил корейское блюдо кимчи. Он уверен, что вещества, содержащиеся в капусте и других блюдах, препятствуют распространению коронавируса.
Буске объяснил, что на фоне распространения пандемии очень много внимания уделяется вирусу, но слишком мало рациону питания больных. В Южной Корее и Германии капуста — часть обычного рациона граждан. В этих странах уровень смертности относительно низкий, напомнил ученый. Он считает, что именно питание повлияло на течение болезни, отмечает издание «Царьград».
В России смертность от COVID-19 также оказалась очень низкой, заявил президент страны Владимир Путин. Она не достигает и 1% на 100 тысяч человек.
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Наука , Другое , Наука и техника , Жан Буске , Владимир Путин , Франция
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