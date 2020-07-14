Названы убивающие коронавирус продукты

Жан Буске. Квашеная капуста и капустный салат помогают организму в борьбе с коронавирусом. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, пульмонолог из университета Монпелье во Франции

«Я изменил свой рацион, и он включает сырую капусту три раза в неделю, квашеную капусту один раз в неделю, кефир на завтрак и маринованные овощи», — цитирует Буске английское издание The Sun.

Также ученый похвалил корейское блюдо кимчи. Он уверен, что вещества, содержащиеся в капусте и других блюдах, препятствуют распространению коронавируса.

Буске объяснил, что на фоне распространения пандемии очень много внимания уделяется вирусу, но слишком мало рациону питания больных. В Южной Корее и Германии капуста — часть обычного рациона граждан. В этих странах уровень смертности относительно низкий, напомнил ученый. Он считает, что именно питание повлияло на течение болезни, отмечает издание «Царьград».