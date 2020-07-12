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В Китае нашли 130-летнюю каменную плиту с текстом 

Свободная пресса 3 часа назад
В Китае нашли 130-летнюю каменную плиту с текстом
Фото: globallookpress.com
На севере Поднебесной археологи нашли 130-летнюю каменную плиту с текстом, который описывает реконструкцию монастыря, не сохранившегося до наших дней.
Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на специалистов местного ведомства по охране культурных ценностей, древняя плита была установлена в годы правления императора Гуансюя династии Цин (1644-1911 гг.).
Высота плиты 173 см, ширина — 69 см, толщина — 23 см. Отмечается, что на плите, обнаруженной в селе Сибэйбу, выгравирован текст, состоящий более чем из 207 китайских иероглифов.
По мнению исследователей, находка представляет огромную ценность для изучения народных обычаев и религиозного наследия династии Цин в центральных и южных районах провинции Хэбэй того периода.
Новости об археологических находках на территории КНР, а также о традициях, инновационных и военных разработках, событиях, культуре, экономике и жизни в Поднебесной читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня.
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Наука , Наука и техника , Синьхуа , Китай
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