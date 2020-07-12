В Китае нашли 130-летнюю каменную плиту с текстом 

Все новости на карте

На севере Поднебесной археологи нашли 130-летнюю каменную плиту с текстом, который описывает реконструкцию монастыря, не сохранившегося до наших дней.

Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на специалистов местного ведомства по охране культурных ценностей, древняя плита была установлена в годы правления императора Гуансюя династии Цин (1644-1911 гг.).

Высота плиты 173 см, ширина — 69 см, толщина — 23 см. Отмечается, что на плите, обнаруженной в селе Сибэйбу, выгравирован текст, состоящий более чем из 207 китайских иероглифов.

По мнению исследователей, находка представляет огромную ценность для изучения народных обычаев и религиозного наследия династии Цин в центральных и южных районах провинции Хэбэй того периода.

Новости об археологических находках на территории КНР, а также о традициях, инновационных и военных разработках, событиях, культуре, экономике и жизни в Поднебесной читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня.