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Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников 

Газета.Ru 1 час назад
Появление древних вирусов связали с таянием ледников
Фото: газета.ру
Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
"Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы", — сказал Давыдов.
По его словам, ученые уже находили в останках мамонтов сибирскую язву, он также не исключил сохранения вируса оспы в мерзлоте на севере России.
Давыдов пояснил, что из-за потепления существенно меняется флора и фауна по всей планете. Из-за миграции животных на север проникают и новые представители микромира, но волноваться по этому поводу не следует, так как эти процессы естественны для экосистемы земли.
Влияние человека на изменение климата пока не изучено до конца, потепления и похолодания случались на планете и ранее. Твердых доказательств вины нашей цивилизации в увеличении температуры воздуха на планете пока никто не представил, заверил ученый.
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Наука , Наука и техника , Сергей Давыдов , РИА Новости
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