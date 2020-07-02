Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса 

РИА Новости 55 минут назад
Клетки помнят: половина населения защищена от COVID-19
Фото: © Depositphotos / ralwel
Предполагается, что антитела к коронавирусу в крови перенесших COVID-19 защищают от повторного заражения. Некоторые специалисты даже предлагают ввести особые "иммунные паспорта", позволяющие переболевшим свободно передвигаться по миру. Однако, как выяснили ученые, есть люди, чей организм справляется с опасным патогеном и без этого.

Подготовленный иммунитет

В начале марта на сайте biorxiv.org выложили статью нидерландских исследователей о том, что и никогда не болевшие COVID-19 могут иметь иммунитет против его возбудителя. Месяц спустя эту работу опубликовал Nature — один из самых авторитетных научных журналов в мире.
Биологи протестировали человеческие моноклональные антитела 47D11, полученные во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома — так называемой атипичной пневмонии. Вызывающий ее SARS-CoV похож на нынешний патоген.
Антитела, введенные в инфицированные клетки, успешно нейтрализовали вирусные частицы. Авторы работы предположили, что эти антитела могут уберечь от заражения здоровых, а больным помочь избавиться от вируса.
Примерно тогда же похожее антитело обнаружила международная команда ученых под руководством швейцарского вирусолога Доры Пинта. В крови пациента, переболевшего в 2003 году атипичной пневмонией, они насчитали 25 антител, но лишь одно нейтрализовало новый коронавирус. Оно распознает на поверхности вирусной частицы участок S-белка, характерный для обоих возбудителей, связывается с ним и не позволяет SARS-CoV-2 проникнуть в клетку.

Клетки помнят

В апреле немецкие исследователи заявили, что иногда от коронавируса защищают не антитела — так называемый гуморальный иммунитет, а Т-лимфоциты — клеточный иммунитет. Суть такова: клетки-макрофаги поедают патоген, а фрагменты его белков затем размещают на своей мембране. Их, в свою очередь, и распознают Т-клетки с помощью особых рецепторов, которые, как и антитела, относятся к иммуноглобулинам и специфично связываются с антигенами. Это и способствует иммунному ответу.
Как оказалось, у некоторых Т-клетки уже умеют правильно реагировать на SARS-CoV-2. Именно поэтому такие люди легче переносят COVID-19 или же вообще болеют бессимптомно.
Ученые брали кровь у больных COVID-19 и здоровых, не контактировавших с зараженными и без антител к SARS-CoV-2. Выделяли лимфоциты, которые затем стимулировали молекулами, соответствующими различным фрагментам S-белка коронавируса.
Выяснилось, что почти у 30 процентов здоровых добровольцев есть Т-клетки, реагирующие на белок опасного патогена. Причем чаще всего они распознавали те его фрагменты, которые были похожи на части S-белка других коронавирусов — например, вызывающего обычную простуду HCoV-229E. Также у них в крови выявили и антитела к этому типу вирусов.
Кроме того, Т-клетки, реагирующие на SARS-CoV-2, обнаружили у большинства пациентов с COVID-19. Те, у кого их не было, болели, как правило, тяжелее.
По мнению авторов исследования, полученные ими данные указывают на потенциальную возможность кросс-реактивного клеточного иммунитета к SARS-CoV-2. Иными словами, люди, ранее переболевшие сезонными коронавирусами (считается, что до 20 процентов обычных ОРВИ вызывают именно они), уже имеют иммунитет к COVID-19.
Этим, в частности, можно объяснить, почему дети и молодежь легче переносят болезнь. Они чаще посещают многолюдные места (те же детские сады, школы и университеты), а значит, у них больше шансов подхватить обычную коронавирусную простуду, которая, в свою очередь, обеспечивает кросс-реактивный иммунитет.

Переболел, значит, защищен

Предположение немецких ученых месяц спустя подтвердили их американские коллеги, изучившие образцы крови, взятые у пациентов с 2015 по 2018 год — то есть когда о COVID-19 еще не знали. Практически во всех биологических материалах обнаружили признаки специфического клеточного иммунитета, аналогичные тем, что появляются при заражении SARS-CoV-2.
Речь идет об иммунных клетках двух типов — Т-киллерах (CD8-клетки) и Т-хелперах (CD4-клетки). Первые распознают клетки, пораженные вирусами, и уничтожают их — иногда самостоятельно, иногда призывая на помощь коллег. Вторые увеличивают количество Т-киллеров и усиливают их реакцию на конкретный патоген.
Примерно в половине образцов, взятых три-пять лет назад, ученые выявили специфические CD4-клетки, характерные сейчас для людей, переболевших COVID-19. Кроме того, в 20 процентах из них также присутствовали CD8-клетки, которые обнаруживают у 70 процентов пациентов с новым коронавирусом. Значит, почти у половины здорового населения Земли вполне может быть иммунитет к новой болезни, указывают авторы работы.
Дополнительное изучение образцов крови, полученной в 2015-2018 годах, показало антитела к двум наиболее известным коронавирусам, поражающим человека, — HcoV-OC43 и HcoV-NL63. Иными словами, люди, ранее переболевшие другими коронавирусными инфекциями, обрели иммунитет к SARS-CoV-2. Вероятно, этим объясняется бессимптомный COVID-19.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
Наука , Статьи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
The National Interest (США): трепещи, Россия!
The National Interest (США): трепещи, Россия!
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение