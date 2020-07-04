Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Длительный парад планет начался 4 июля 

News.ru и ещё 11 20 минут назад
«Связывают с катастрофами»: ученый о параде планет
Фото: globallookpress.com
Жители Земли спустя 20 лет смогут снова наблюдать, как планеты с 4 июля сгруппируются по одну сторону от Солнца. Парад планет продлится до середины августа.
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что просто выйти на балкон и заметить такую интересную конфигурацию небесных тел, не получится. Хотя уже с 4 июля ночью можно будет невооружённым взглядом видеть Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с двух часов ночи, а также Венеру по утрам. Меркурий появится лишь с 22 июля, поскольку в данный момент его засвечивает Солнце. Уран и Нептун в принципе не видны невооружённым взглядом, сообщает РИА Новости.
Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живём? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет, — объяснила Рублева.
Она добавила, что наукой парад планет давно изучен и не представляет для учёных никакого интереса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что парад планет вызвал массу опасений среди людей, верящих в астрологию. В соцсетях появилась информация, что это уникальное явление может стать предвестником катастроф или происшествий. По мнению астролога Высшей школы классической астрологии Александра Астрогора, то, что мы увидим, — это, скорее, малый парад: в одном секторе будут три планеты и Луна.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
News.ru: последние новости
Врач назвал туберкулёз для России угрозой пострашнее коронавируса Врач назвал туберкулёз для России угрозой пострашнее коронавируса Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак Ртуть могла превратить древнее поселение майя в город-призрак Учёные нашли схожесть в мышлении обезьян и американцев Учёные нашли схожесть в мышлении обезьян и американцев
Комментарии 1
Наука , Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение