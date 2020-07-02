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Создан робот-убийца коронавируса 

Русская Планета 54 минуты назад
Создан робот-убийца коронавируса
Фото: Pixabay
Робот, который способен уничтожить большинство вирусов, а также коронавирус создан в Бахрейне.
Устройство может распознавать лица пациентов, измерять температуру тела и говорить на нескольких языках. Технология уничтожения вируса основывается на воздействии на него коротковолновым ультрафиолетовым излучением.
По словам профессора Университета Восточной Англии Пола Хантера, буквально за полчаса эти излучения убивают почти все вирусы, также ультрафиолет дезактивирует и коронавирус.
Однако человеку нельзя находиться в помещении во время обработки, так как это может повредить человеческие клетки.
В настоящий момент робот-убийца коронавируса проходит испытания, но уже сейчас его называют «медицинской революцией», пишет «Лента.Ру».
Ранее сообщалось, что ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке нашли у переболевших коронавирусом антитела, способные защитить людей от повторного заражения.
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Наука , Наука и техника , Lenta.ru , Бахрейн
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