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Коронавирус стал заразнее 

Артём Кульша и ещё 27 12 минут назад
Мутация ускорила размножение коронавируса
Фото: © URA.RU
Мутация делает коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, более заразным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Фаучи, как сообщал «Рамблер», — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,8 миллиона человек.
Вчера Фаучи заявил, что может существовать определенная мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая делает его более заразным — увеличивает концентрацию в организме и ускоряет размножение.
«На этот счет ведутся споры», — отметил он.
При этом главный инфекционист США заявил, что, по его мнению, полученные данные все-таки свидетельствуют о существовании этой мутации, однако данных о том, что она делает коронавирус опаснее для больного, пока нет.
Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жизнь после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не станет нормальной раньше февраля, потому что необходимо разорвать цепочку передачи вируса.
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Наука , В мире , Наука и техника , Коронавирус , Михаил Мурашко , Энтони Фаучи , США
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