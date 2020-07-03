Мутация ускорила размножение коронавируса

Энтони Фаучи. Мутация делает коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, более заразным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил главный инфекционист США

Фаучи, как сообщал «Рамблер», — директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,8 миллиона человек.

Вчера Фаучи заявил, что может существовать определенная мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая делает его более заразным — увеличивает концентрацию в организме и ускоряет размножение.

«На этот счет ведутся споры», — отметил он.

При этом главный инфекционист США заявил, что, по его мнению, полученные данные все-таки свидетельствуют о существовании этой мутации, однако данных о том, что она делает коронавирус опаснее для больного, пока нет.