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Британский эпидемиолог рассказала Daily Telegraph, почему карантин мешает бороться с пандемией 

RT на русском 1 час назад
Почему карантин мешает бороться с пандемией
Фото: Reuters
Длительная самоизоляция и меры социального дистанцирования не дают иммунной системе подготовиться к борьбе с вирусом во время пандемии, считает профессор эпидемиологии из Оксфорда Сунетра Гупта. По её мнению, людям необходимо контактировать с различными патогенами, в том числе во время поездок за границу, чтобы при появлении другого, более опасного штамма, свести риск к минимуму благодаря приобретённому коллективному иммунитету, пишет The Daily Telegraph.
Продолжительные периоды карантина, защищающие от контакта с микробами, могут сделать людей опасно уязвимыми к заражению новыми вирусами, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на ведущего британского эпидемиолога.
Профессор теоретической эпидемиологии Оксфордского университета Сунетра Гупта опасается, что на самом деле социальное дистанцирование может ослабить иммунную систему. По её словам, в таких условиях люди не контактируют с микробами и поэтому не вырабатывают защитный барьер, который мог бы защитить их во время будущих пандемий.
Как рассказывает издание, Гупта прославилась в марте, когда её команда смоделировала оптимистичный сценарий развития эпидемии в Великобритании. Согласно этой модели, коронавирус прибыл на остров в декабре и быстро распространился, создавая «коллективный иммунитет», уже существующий благодаря циркуляции других штаммов вируса. Это исследование соперничало с выводами Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона: его худший сценарий для Соединённого Королевства предполагал 500 тыс. смертей, что подтолкнуло правительство к введению карантина.
По мнению Сунетры Гупта, «маловероятно», что три месяца самоизоляции навредили иммунной системе, однако, вполне вероятно, они имели какое-либо влияние. Она предупредила, что отсутствие постоянного воздействия патогенов на организм нельзя считать более выгодным:
«Если мы вернёмся к тому моменту, когда не испытывали воздействие (вирусов. — ИноТВ), когда держимся от всего подальше и существуем как относительно изолированные сообщества, мы станем как заросли деревьев в ожидании поджога».
Оксфордский профессор указывает, что именно так всё происходило во времена пандемий: в 1918 году «испанка» унесла 50 млн жизней и «так шокировала» потому, что многие из умерших были здоровыми людьми до 40 лет. Причину таких многочисленных жертв исследовательница видит в том, что за 30 лет это был первый грипп в Европе. Кроме того, 100 лет назад страны ещё не контактировали друг с другом так широко, поэтому жизнь в своих границах очень напоминала самоизоляцию и создавала условия для разрушительной пандемии.
В своём интервью для британского издания Сунетра Гупта объяснила, что «судьба» любого вируса и реакция на него зависит от контактов с другими штаммами этого патогена. По её словам, этот урок можно усвоить из истории: когда европейские первооткрыватели прибыли в Новый Свет, они спровоцировали эпидемию среди местного населения, не имевшего предыдущих контактов с вирусами, которые на Западе были широко распространены и относительно безопасны.
Таким образом, подчёркивает Гупта, иммунитет можно получить благодаря контакту с родственными патогенами, а не с самим вирусом. Исследовательница убеждена, что хотя путешествия по другим странам повышают риск распространения вируса, это также помогает выстроить защиту от появляющихся вирусов, поэтому положительный эффект от снятия ограничений превышает негативный. Профессор полагает, что зимой COVID-19 вернётся, однако в конце концов станет похож на грипп: население научилось жить с этим патогеном, который ежегодно уносит некоторое количество людей из уязвимых групп населения, пишет The Daily Telegraph.
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Наука , Статьи , Нил Фергюсон , Daily Telegraph , Великобритания
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