Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три прототипа российской вакцины от SARS-CoV-2 оказались эффективны 

Газета.Ru 3 часа назад
Что показали испытания российской вакцины от COVID-19
Фото: ТАСС
Три прототипа российской вакцины от короновируса оказались эффективны, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Важно создать не только эффективный, но и безопасный препарат, подчеркнул он.
Три прототипа вакцины от SARS-CoV-2 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор государственного центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА «Новости».
«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — рассказал он.
Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.
«Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность», — отметил он.
В центре «Вектор» специалистам удалось разработать 26 прототипов вакцин и весной исследовать их на животных.
Среди проектов «Вектора» — пептидная вакцина, созданная на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита и мРНК-вакцина.
Одним из первых же к созданию вакцины приступил Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России — они сообщили о начале работы еще в начале марта.
Завершение работы ожидается во второй половине 2020 года, а появление вакцины в аптеках в качестве зарегистрированного препарата — в 2021 году.
Вирусологи из МГУ допустили, что вакцину удастся разработать уже к середине июня — им удалось получить из вируса табачной мозаики идеальные сферические частицы, к которым можно прикрепить любые белки, в том числе поверхностные шипы коронавируса. Частицы оказываются похожи на сам патоген, но при этом защищают от него. Эта находка и стала основой для разработок.
Созданием вакцины занялись и в компании BIOCAD. Разработка ведется на фундаменте предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин, поскольку именно в этой области у BIOCAD имеется существенный опыт. Среди проектов — живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа и инкапсулированная в липосомы мРНК.
Разработки ФМБА, BIOCAD, «Вектора» и МГУ ВОЗ внесла в список потенциальных вакцин, способных остановить пандемию COVID-19.
Над вакциной работают и в других российских исследовательских центрах. Так, вице-президент РАН академик Владимир Чехонин сообщил, что в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова разрабатывается «современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса».
Также он отметил работы, ведущиеся в Институте общей генетики имени Вавилова.
«Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину», — добавил Чехонин.
А 22 мая стало известно, что ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи испытали разработанную ими генно-инженерную вакцину от коронавируса на себе.
«Все живы, здоровы и радуются», — рассказал директор центра Александр Гинцбург. Он отметил, что разработчики не столько испытывают вакцину на себе, сколько защищают себя для работы над препаратом в условиях пандемии коронавируса.
Эффективность такого эксперимента вызвала сомнения у специалистов.
«Испытания на животных еще не проведены, а сотрудники уже привились и верят в то, что защитились вакцинацией, — отметил вице-президент Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов. — Поскольку институт им Гамалеи опять и опять показывает себя как предприятие, ориентированное на пропихивание своего продукта всеми средствами, вплоть до незаконных, возникает вопрос: смогут ли они удержаться от фальсификации формального испытания их вакцины?»
Всего в России к лету велась разработка около 50 вакцин от коронавируса. Сейчас специалисты с нетерпением ждут, какие из них смогут обеспечить наиболее надежную защиту.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Газета.Ru: последние новости
Ученые нашли способ улучшить зрение стариков красным светом Ученые нашли способ улучшить зрение стариков красным светом Ученые нашли у женщин генетические корни любви к объятиям Ученые нашли у женщин генетические корни любви к объятиям В ООН сообщили о рекордно длинной молнии В ООН сообщили о рекордно длинной молнии
Комментарии 2
Наука , Статьи , Василий Власов , Владимир Чехонин , Александр Гинцбург , МГУ , Федеральное медико-биологическое агентство , ВОЗ , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Новости партнеров
Видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал
В мире Политика
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение