Что показали испытания российской вакцины от COVID-19

Три прототипа российской вакцины от короновируса оказались эффективны, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Важно создать не только эффективный, но и безопасный препарат, подчеркнул он.

Три прототипа вакцины от SARS-CoV-2 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. Об этом заявил директор государственного центра «Вектор» Ринат Максютов, передает РИА «Новости».

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — рассказал он.

Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.

«Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность», — отметил он.

В центре «Вектор» специалистам удалось разработать 26 прототипов вакцин и весной исследовать их на животных.

Среди проектов «Вектора» — пептидная вакцина, созданная на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита и мРНК-вакцина.

Одним из первых же к созданию вакцины приступил Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России — они сообщили о начале работы еще в начале марта.

Завершение работы ожидается во второй половине 2020 года, а появление вакцины в аптеках в качестве зарегистрированного препарата — в 2021 году.

Вирусологи из МГУ допустили, что вакцину удастся разработать уже к середине июня — им удалось получить из вируса табачной мозаики идеальные сферические частицы, к которым можно прикрепить любые белки, в том числе поверхностные шипы коронавируса. Частицы оказываются похожи на сам патоген, но при этом защищают от него. Эта находка и стала основой для разработок.

Созданием вакцины занялись и в компании BIOCAD. Разработка ведется на фундаменте предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин, поскольку именно в этой области у BIOCAD имеется существенный опыт. Среди проектов — живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа и инкапсулированная в липосомы мРНК.

Разработки ФМБА, BIOCAD, «Вектора» и МГУ ВОЗ внесла в список потенциальных вакцин, способных остановить пандемию COVID-19.

Над вакциной работают и в других российских исследовательских центрах. Так, вице-президент РАН академик Владимир Чехонин сообщил, что в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова разрабатывается «современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса».

Также он отметил работы, ведущиеся в Институте общей генетики имени Вавилова.

«Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину», — добавил Чехонин.

А 22 мая стало известно, что ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи испытали разработанную ими генно-инженерную вакцину от коронавируса на себе.

«Все живы, здоровы и радуются», — рассказал директор центра Александр Гинцбург . Он отметил, что разработчики не столько испытывают вакцину на себе, сколько защищают себя для работы над препаратом в условиях пандемии коронавируса.

Эффективность такого эксперимента вызвала сомнения у специалистов.

«Испытания на животных еще не проведены, а сотрудники уже привились и верят в то, что защитились вакцинацией, — отметил вице-президент Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов. — Поскольку институт им Гамалеи опять и опять показывает себя как предприятие, ориентированное на пропихивание своего продукта всеми средствами, вплоть до незаконных, возникает вопрос: смогут ли они удержаться от фальсификации формального испытания их вакцины?»

Всего в России к лету велась разработка около 50 вакцин от коронавируса. Сейчас специалисты с нетерпением ждут, какие из них смогут обеспечить наиболее надежную защиту.