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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа 

Российская Газета и ещё 1 13 минут назад
В Китае обнаружен новый опасный вирус
Фото: © EPA
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Исследователи утверждают: несмотря на то, что этот штамм переносится свиньями, он обладает "всеми отличительными признаками", заключающимися в возможности передачи от человека к человеку. До настоящего времени штамм не представлял угрозы, однако ученые обнаружили доказательства недавнего заражения новым вирусом среди работников скотобойни и свиноводства в Китае.
"Свиньи считаются носителями или "сосудами для смешивания" вирусов пандемического гриппа", — пишут исследователи в статье, опубликованной в "Известиях Национальной академии наук" (Proceedings of the National Academy of Sciences).
По оценкам ученых, систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важное значение для раннего предупреждения следующей потенциальной пандемии. Также было обнаружено, что вирус легко передается между хорьками.
Исследователи написали в статье, что должны быть быстро осуществлены меры по борьбе с вирусом у свиней и тщательный мониторинг их популяции. Научному сообществу необходимо ускорить работу по разработке вакцины против вируса.
"Из представленных данных видно, что это вирус свиного гриппа, который может появиться у людей", — сказал в интервью Science Magazine, комментируя выводы коллег, Эдвард Холмс, биолог из Сиднейского университета, изучающий патогены.
По его словам, является очевидным тот факт, что ситуацию с новым штаммом нужно очень внимательно контролировать.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Эдвард Холмс , Китай , Мексика
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