В Китае обнаружен новый опасный вирус

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вирус, получивший название G4, генетически восходит к штамму H1N1, который спровоцировал вспышку в 2009 году.

Исследования на антитела показывают, что 10,4 процента свиноводов и до 4,4 процента от общей численности населения уже могли получить новый штамм.

По мнению ученых из несколько китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм обладает «всеми основными признаками высокой степени адаптации для заражения людей».

Исследователи провели несколько экспериментов, в том числе на хорьках (эти животные широко используются при исследованиях гриппа, так как они испытывают симптомы, схожие с человеческими). Было обнаружено, что G4 является высокоинфекционным, размножается в клетках и вызывает более серьезные симптомы у хорьков, чем другие вирусы.

Испытания также показали, что любой иммунитет, полученный после заболевания сезонным гриппом, не обеспечивает защиту от G4.

Вирус уже передается от животных к человеку, но пока нет никаких доказательств, что он может передаваться от человека к человеку. Авторы исследования призвали принять срочные меры для наблюдения за людьми, работающими со свиньями.

Как сообщал «Рамблер», ранее вспышка свиного гриппа произошла на Тайване: за последние месяцы от респираторной недостаточности, вызванной H1N1, на острове умерло около 60 человек.