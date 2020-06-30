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В Китае нашли новый вирус 

Мария Иванова и ещё 18 4 минуты назад
В Китае обнаружен новый опасный вирус
Фото: Reuters
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, обладающий, по их мнению, пандемическим потенциалом. Об этом сообщает South China Morning Post.
Вирус, получивший название G4, генетически восходит к штамму H1N1, который спровоцировал вспышку в 2009 году.
Исследования на антитела показывают, что 10,4 процента свиноводов и до 4,4 процента от общей численности населения уже могли получить новый штамм.
По мнению ученых из несколько китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, штамм обладает «всеми основными признаками высокой степени адаптации для заражения людей».
Исследователи провели несколько экспериментов, в том числе на хорьках (эти животные широко используются при исследованиях гриппа, так как они испытывают симптомы, схожие с человеческими). Было обнаружено, что G4 является высокоинфекционным, размножается в клетках и вызывает более серьезные симптомы у хорьков, чем другие вирусы.
Испытания также показали, что любой иммунитет, полученный после заболевания сезонным гриппом, не обеспечивает защиту от G4.
Вирус уже передается от животных к человеку, но пока нет никаких доказательств, что он может передаваться от человека к человеку. Авторы исследования призвали принять срочные меры для наблюдения за людьми, работающими со свиньями.
Как сообщал «Рамблер», ранее вспышка свиного гриппа произошла на Тайване: за последние месяцы от респираторной недостаточности, вызванной H1N1, на острове умерло около 60 человек.
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Наука , Наука и техника , Китай
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