Названа причина таяния вечной мерзлоты

Климатологи рассказали, что большую часть озер на Аляске в последние 20 лет построили грызуны.

К изменению глобальных климатических процессов оказались причастны бобры. К такому выводу пришли климатологи из немецкого Института Альфреда Вегенера.

В выводах, опубликованных в научном журнале Environmental Research Letters, они указали на связь таяния вечной мерзлоты с возросшей численностью бобров на Аляске.

Проанализировав полученные за последние 20 лет спутниковые снимки западной части полуострова, ученые отметили, что площадь водоемов в этой местности увеличилась примерно на 8,3 процента.

Выяснилось, что половину озер построили бобры. Эти животные, как отмечают исследователи, находят котловины высохших еще до наступления ледниковой эпохи водоемов и строят в них дамбы, в результате чего они снова наполняются водой.

Климатологи подчеркнули, что бобры стали распространяться по Арктике из-за того, что на них в настоящее время не так часто охотятся.

Ученые уверены, что грызуны виновны в изменении климатических процессов не только на Аляске, но также в Канаде и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты. По мнению климатологов, происходящее может вызвать цепную реакцию и ускорить глобальное потепление.