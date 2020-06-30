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Во всем виноваты бобры: ученые назвали причины таяния вечной мерзлоты 

ТК «Звезда» и ещё 1 50 минут назад
Названа причина таяния вечной мерзлоты
Фото: globallookpress.com
Климатологи рассказали, что большую часть озер на Аляске в последние 20 лет построили грызуны.
К изменению глобальных климатических процессов оказались причастны бобры. К такому выводу пришли климатологи из немецкого Института Альфреда Вегенера.
В выводах, опубликованных в научном журнале Environmental Research Letters, они указали на связь таяния вечной мерзлоты с возросшей численностью бобров на Аляске.
Проанализировав полученные за последние 20 лет спутниковые снимки западной части полуострова, ученые отметили, что площадь водоемов в этой местности увеличилась примерно на 8,3 процента.
Выяснилось, что половину озер построили бобры. Эти животные, как отмечают исследователи, находят котловины высохших еще до наступления ледниковой эпохи водоемов и строят в них дамбы, в результате чего они снова наполняются водой.
Климатологи подчеркнули, что бобры стали распространяться по Арктике из-за того, что на них в настоящее время не так часто охотятся.
Ученые уверены, что грызуны виновны в изменении климатических процессов не только на Аляске, но также в Канаде и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты. По мнению климатологов, происходящее может вызвать цепную реакцию и ускорить глобальное потепление.
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Наука , Наука и техника , Аляска
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