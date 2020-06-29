Раскрыта причина исчезновения цивилизации майя

Ученые Университета Цинциннати США раскрыли одну из причин исчезновения развитой цивилизации майя. Оказалось, что водохранилища древнего города Тикаль были загрязнены высокими уровнями токсических веществ, что могло негативно сказаться на здоровье населения в периоды засухи и вынудило людей покинуть поселение. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Известно, что майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры, однако точная причина исхода пока остается неизвестной. Одну из главных ролей могли сыграть продолжительные засухи, которые длились несколько десятилетий, с 820 по 870 год нашей эры. Это затруднило доступ к таким источникам пресной воды, как озера и грунтовые воды, в результате чего городское население вынуждено было полагаться на систему резервуаров, окружавшую Тикаль. Однако, как показали авторы новой работы, водохранилища не были безопасными.

Исследователи проанализировали образцы отложений в четырех главных резервуарах Тикаля с помощью радиоуглеродного датирования, масс-спектроскопии и спектрофотометрии. В двух резервуарах были выявлены высокие концентрации ртути, относящиеся к периоду от 600 до 900 лет нашей эры, причем в некоторых образцах содержание токсичного металла в несколько раз превышало безопасный уровень для пресной воды. Источником ртути могли стать краски, которые майя широко применяли для декорирования, архитектурных орнаментов, а также в ритуальных целях.

Майя пили воду, которая содержала не только ртуть, но и высокие концентрации фосфатов, которые попадали в водохранилища вместе с пищевыми отходами и фекальными массами. Секвенирование рибосомальной РНК, выделенной из образцов, показало, что загрязнение органикой привело к росту цианобактерий (сине-зеленых водорослей) Planktothrix и Microcystis, которые выделяют потенциально смертельные токсины. Эти токсины оказывают разрушительное воздействие на организм человека даже при малых концентрациях и устойчивы к кипячению.

Доступ к загрязненным водохранилищам имели, в основном, представители правящей элиты Тикаля. Это могло отрицательно сказаться на их способности управлять городом. Известно, что хроническое отравление ртутью связано с метаболическим синдромом (хотя механизм этого пока не ясен), а Темное Солнце, один из правителей города, страдал от сильного ожирения. Поскольку власть у майя зависела от способности обеспечить доступ к чистой воде, авторитет лидеров Тикаля мог серьезно пошатнуться, пишут авторы работы. Этот же сценарий, скорее всего, реализовывался и в других центрах цивилизации майя.