Объяснена предрасположенность людей к заражению COVID

Индивидуальные генетические характеристики влияют на предрасположенность к заражению коронавирусной инфекцией, заявил руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов.

По словам эксперта, речь идет о наследственных факторах, отвечающих за работу определенных ферментов, в том числе ангиотензинпревращающего. Он обеспечивает поддержание водно-солевого баланса и имеет отношение к развитию ожирения, гипертонии и диабета.

Есть подтверждения того, что рецепторы именно этого фермента также определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, отметил Чурносов.

Маркером в данном случае может служить группа крови: люди со второй группой больше других подвержены инфицированию, однако влияние оказывают также внешние факторы, наличие которых существенно увеличивает риск заболевания, рассказал ученый ТАСС.

Ранее сообщалось, что выявлена связь между группой крови и степенью тяжести COVID-19.