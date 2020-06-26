700 км: как молния установила рекорд

700 километров — такова длина самой протяженной из зафиксированных на сегодняшний момент в мире молний. Такой разряд произошел в 2018 году над Бразилией, сообщили метеорологи ООН.

Эксперты Всемирной метеорологической организации (ООН) сообщили об установлении сразу двух рекордов в сфере регистрации грозовых разрядов. Ими зафиксированы самый длинный разряд молнии и самый длительный, которые наблюдались в Бразилии и Аргентине соответственно. Новые рекорды «мегавспышек», измеренные при помощи наблюдений со спутника, более чем в два раза превзошли прежние рекордные молнии, наблюдавшиеся в США и над территорией Франции

Итак, согласно данным ВМО, самая протяженная по горизонтали молния на сегодняшний момент была отмечена над Бразилией и имела протяженность 709 километров, что превышает расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга . Эта молния наблюдалась 31 октября 2018 года.

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А самый продолжительный грозовой разряд длился 16,73 секунды и наблюдался 4 марта 2019 года над Аргентиной.

«Это исключительные случаи отдельных грозовых событий. Экстремальные природные события являются живой оценкой способностей природы и научного прогресса в таких измерениях. Вполне вероятно, что существуют и более мощные события, и мы сможем их наблюдать по мере совершенствования наших технологий», — заявил профессор Рэндалл Цервени из ВМО. — Это даст ценную информацию для определения пределов мощности молний, в том числе мегавспышек, для строительства, безопасности и научных задач».

Известно, что молния 2018 года длиной свыше семисот километров более, чем в два раза превзошла предыдущий рекорд (321 километр), зафиксированный 20 июня 2007 года в Оклахоме. Предыдущий рекорд продолжительности молнии был зафиксирован 30 августа 2012 года во Франции.

Новые рекордные разряды были зафкисрованы при помощи прибора Geostationary Lightning Mappers на борту спутников GOES-16, 17 а также европейского MTG и китайского FY-4.

«Спутник GOES 16 обозревает оба американских континента и соседние океаны», — пояснила Рейчел Олбрехт из Университета Сан-Паулу (Бразилия).

По словам ученых, этот спутник, запуск которого состоялся в 2016 году, изменил правила игры в науке о наблюдениях за экстремальными грозовыми разрядами.

«Впечатляющий рост наших возможностей наблюдения из космоса позволил увидеть ранее не наблюдаемые экстремальные молнии, известные, как «мегавспышки» — горизонтальные мезомасштабные грозовые разряды, достигающие сотни километров в длину», — пояснил Майкл Дж. Питерсон из Группы по исследованию космического пространства и дистанционному зондированию (ISR-2) Лос-Аламосской национальной лаборатории, США.

WMO / Рекордно длинный разряд

Другими ранее зафиксированными ВМО экстремальными значениями молний являются:

— прямое попадание: 21 человек погиб от однократной вспышки молнии, когда они собрались вместе, укрываясь от грозы, в хижине в Зимбабве в 1975 году;

— косвенное воздейстие: 469 человек погибли в Дронке, Египет, когда молния попала в ряд нефтяных цистерн, в результате чего горящая нефть наводнила город в 1994 году.

Буквально накануне в индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти. По словам местного чиновника Упендры Пал, в числе погибших 13 человек, которые работали на фермах в районе Гопалгандж — недалеко от столицы штата Бихар. Все пострадавшие находятся на лечении в больнице, рассказал Пал. В июле 2019 года молния убила 39 человек в Бихаре.