В Китае построили самый большой планетарий в мире 

Солнечный телескоп, научно-исследовательский центр, цифровой небесный театр, обсерватория, аттракционы VR, музей космоса, HD-наблюдение за поверхностью Луны и многое другое уже совсем скоро станет доступным не только для ученых. В Шанхае только что завершили строительство самого большого планетария в мире.

Строительство планетария в Линганге началось в ноябре 2016 года. Теперь, когда металлоконструкции полностью установлены и проведены все механические работы, наступает следующий этап, который будет включать в себя работу по внутренней отделке и выставочным площадям. Шанхайский музей науки и техники, который курирует этот проект, говорит, что открытие планетария намечено на 2021 год.

Помещение имеет площадь 38 164 квадратных метра и состоит из одного основного здания и других помещений, таких как обсерватории, солнечная башня и смотровая площадка. Идея, лежащая в основе дизайна планетария, вдохновлена орбитальным движением. А материалы, которые использовались при строительстве, были созданы благодаря последним достижениям «зеленых» технологий.

Кураторы проекта уверены, что планетарий охватывает достаточно широкий спектр активностей, которые будут захватывающими и поучительными и для детей, и для взрослых. Музей планирует проводить интерактивные мероприятия в виртуальной реальности с искусственным интеллектом, а также каждый желающий сможет самостоятельно изучать глубины и тайны космоса с помощью интеллектуальных площадок. В планетарии имеются и специальные научно-исследовательские программы для студентов.

В солнечной башне посетители смогут наблюдать HD-изображения солнечных пятен и вспышек с помощью профессиональных оптических устройств. Также в планетарии будет установлен телескоп диаметром один метр, с которым люди смогут наслаждаться прекрасным видом неба.