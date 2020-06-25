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Ученый оценил шансы жизни людей на Луне и Марсе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Ученый оценил шансы жизни людей на Луне и Марсе
Фото: Reuters
Люди не смогут жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
«С точки зрения радиации, в Солнечной системе, кроме Земли, нет нигде благоприятных областей для жизни человечества. Земля — наш космический корабль, у нас есть атмосфера и магнитное поле для защиты от солнечных вспышек и галактического излучения», — цитирует РИА «Новости» эксперта.
Так, доза радиации на Луне в 400 раз больше земной. На Марсе галактическое космическое излучение тоже является слишком активным и пагубным образом влияет на здоровье человека.
Шуршаков также добавил, что выбирая «новый дом» для человечества, в первую очередь, надо искать магнитное поле. Именно оно создает защитный барьер для живых существ.
«Магнитосфера создает защитный экран, и если ее нет, то близлежащей звездой с экзопланеты будет сильно сдуваться атмосфера, со всеми вытекающими последствиями для живых организмов», — сказал он.
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Наука , Наука и техника , РАН , РИА Новости
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