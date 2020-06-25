Раскрыта загадка «темной» стороны Луны 

Ученые объяснили, почему обратная сторона Луны сильно отличается от видимой с Земли ее части, сообщает портал Eurekalert.

Об этом стало известно еще в середине ХХ века, когда СССР удалось получить первые снимки "темной стороны спутника". Ранее астрономы считали, что видимые с нашей планеты темные "пятна" на Луне — это следы высохших морей и океанов ("мария" — "море" на латыни). Они также предполагали, что такими же следами покрыта и обратная сторона Луны, но в итоге оба предположения оказались неверными.

Выяснилось, что это не "марии", а кратеры, возможно, вулканического происхождения. Кроме того, оказалось, что ими покрыта малая часть невидимой стороны спутника — один процент, тогда как видимая часть примерно на треть заполнена кратерами. Объяснить причины неоднородности территории Луны ученые долго не могли.

В новом исследовании группа астрономов из Токийского технологического института, Университетов Флориды, Нью-Мехико и Космического центра НАСА имени Линдона Джонсона предложили ответ на этот вопрос. Ученые считают, что различия в поверхности на разных сторонах объясняются неравномерным распределением веществ группы KREEP. Их нашли в лунных породах, которые в 70-х годах прошлого века привезли на землю астрономы американской миссии Apollo. В аббревиатуре KREEP K — это калий, REE — редкие для Земли (rare-Earth elements) элементы церий, эрбий, европий, а P — это фосфор.

Используя результаты наблюдений, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования, исследователи пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы на Луне, из-за чего на ее поверхности появились кратеры.

Элементы распределялись неравномерно по поверхности спутника. На "светлой" стороне Луны, как считают ученые, породы оказались обогащены радиоактивным ураном, калием и торием, поэтому на ней и образовалось больше кратеров.