У Солнца обнаружены новые частицы 

В ходе эксперимента с детектором Borexino были обнаружены нейтрино, образующиеся в ходе второго по важности процесса синтеза нашей звезды, приводящего Солнце в действие.

«Borexino полностью раскрыл два процесса, приводящие в действие Солнце», — рассказал физик Джоаккино Рануччи из Итальянского национального института ядерной физики в Милане.

В ядре Солнца водород сливается с гелием в ходе протон-протонной цепной реакции, которая является источником около 99% энергии нашей звезды. Другая группа реакций синтеза — это цикл CNO углерода, азота и кислорода — элементов, позволяющих реакциям протекать.

Расположенный глубоко под землей в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии детектор Borexino обнаруживает вспышки света, генерируемые нейтрино, бомбардирующими электроны в большой емкости с жидкостью. Исследователи потратили годы на то, чтобы поставить эксперимент по обнаружению неуловимых нейтрино, сопровождающих цикл CNO. Их оказалось очень много: около 700 миллионов на квадратный сантиметр в секунду.

Изучение данных частиц поможет выяснить состав Солнца, его металличность. Скорость, с которой появляются нейтрино цикла CNO, зависит от содержания в звезде углерода, азота и кислорода. Ученые расходятся во мнении относительно металличности Солнца, при этом один метод измерений показывает более высокую металличность, чем другой. В будущем более точные измерения нейтрино CNO позволят решить загадку.

Чем больше звезда, тем важнее для нее цикл CNO, который может являться даже основным процессом синтеза. Изучение этого цикла у Солнца позволит понять другие звезды, — говорит физик Зара Багдасарян из Калифорнийского университета в Беркли и сотрудник Borexino Collaboration: «Для нас очень важно понять, как работает Солнце».