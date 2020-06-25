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У Солнца обнаружены новые частицы 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
У Солнца обнаружены новые частицы
Фото: Borexino Collaboration
В ходе эксперимента с детектором Borexino были обнаружены нейтрино, образующиеся в ходе второго по важности процесса синтеза нашей звезды, приводящего Солнце в действие.
«Borexino полностью раскрыл два процесса, приводящие в действие Солнце», — рассказал физик Джоаккино Рануччи из Итальянского национального института ядерной физики в Милане.
В ядре Солнца водород сливается с гелием в ходе протон-протонной цепной реакции, которая является источником около 99% энергии нашей звезды. Другая группа реакций синтеза — это цикл CNO углерода, азота и кислорода — элементов, позволяющих реакциям протекать.
Расположенный глубоко под землей в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии детектор Borexino обнаруживает вспышки света, генерируемые нейтрино, бомбардирующими электроны в большой емкости с жидкостью. Исследователи потратили годы на то, чтобы поставить эксперимент по обнаружению неуловимых нейтрино, сопровождающих цикл CNO. Их оказалось очень много: около 700 миллионов на квадратный сантиметр в секунду.
Изучение данных частиц поможет выяснить состав Солнца, его металличность. Скорость, с которой появляются нейтрино цикла CNO, зависит от содержания в звезде углерода, азота и кислорода. Ученые расходятся во мнении относительно металличности Солнца, при этом один метод измерений показывает более высокую металличность, чем другой. В будущем более точные измерения нейтрино CNO позволят решить загадку.
Чем больше звезда, тем важнее для нее цикл CNO, который может являться даже основным процессом синтеза. Изучение этого цикла у Солнца позволит понять другие звезды, — говорит физик Зара Багдасарян из Калифорнийского университета в Беркли и сотрудник Borexino Collaboration: «Для нас очень важно понять, как работает Солнце».
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Наука , Наука и техника , Технологии , Физика , Милан
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