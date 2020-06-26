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Слияние черных дыр породило редчайший феномен 

Lenta.ru и ещё 4 12 минут назад
Слияние черных дыр породило редчайший феномен
Фото: Caltech
Ученые Калифорнийского технологического института впервые в истории зафиксировали редчайшую вспышку света, порожденную слиянием черных дыр друг с другом. Этот феномен необычен тем, что черные дыры не могут, в принципе, излучать свет, однако это правило может нарушаться в некоторых случаях при столкновении одной черной дыры с другой. Об этом сообщается в пресс-релизе научной организации.
Гравитационные волны от слияния двух черных дыры, обозначенное как событие S190521g, были зафиксированы обсерваторией LIGO и детектором Virgo 21 мая 2019 года. В то же время астрономы Паломарской обсерватории в Сан-Диего проводили поиск транзиентов — меняющих яркость объектов. Как оказалось, источник одной из вспышек — J1249 + 3449, — которую породила отдаленная сверхмассивная черная дыра в составе квазара, находился в том же самом месте, что и источник гравитационных волн.
Согласно сценарию, предложенному Мэтью Грэмом (Matthew Graham), ведущим автором статьи, пара столкнувшихся черных дыр вращалась внутри диска вокруг более крупной сверхмассивной черной дыры. Как только черные дыры поменьше сталкиваются, крупная черная дыра получает импульс, толкающий ее в случайном направлении, в результате чего она сталкивается с газом в диске и создает вспышку света.
Хотя черные дыры, притягивающие к себе материал и создающие вокруг себя аккреционный диск, периодически порождают вспышки, наблюдаемый феномен значительно отличался по силе, что указывает на его необычную природу. Предполагается, что такая вспышка станет заметной лишь через несколько дней после всплеска гравитационных волн. Однако ученым не удалось изучить спектр события, что помогло бы подтвердить его природу, хотя астрономы исключили такие варианты, как сверхновая или разрушение звезды черной дырой.
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Наука , Наука и техника
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