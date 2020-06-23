Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве рассказали о реакции добровольцев на вакцину против COVID-19 

ИА Regnum и ещё 19 1 час назад
В Москве сообщили о реакции на вакцину против COVID-19
Фото: РИА Новости
Первый этап клинических исследований вакцины против коронавируса начался в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, сообщили 23 июня в пресс-службе университета.
Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины начался 18 июня — препарат получили 18 добровольцев. 23 июня вакцину получили еще 20 человек. В первые часы у некоторых добровольцев наблюдается незначительное повышение температуры, головная боль и другие поствакцинальные реакции.
Все симптомы прошли самостоятельно в течение суток. Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского Университета Елена Смолярчук заявила, что реакция на вакцину против коронавируса была стандартной.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для массовой вакцинации населения против коронавируса необходимо наладить выпуск до 70 млн доз.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
ИА Regnum: последние новости
Ученые выяснили, пациенты с какой группой крови легче переносят COVID-19 Ученые выяснили, пациенты с какой группой крови легче переносят COVID-19 На севере Китая найдено древнее кладбище возрастом более 2000 лет На севере Китая найдено древнее кладбище возрастом более 2000 лет Миланские рестораторы встали на колени перед мэрией города Миланские рестораторы встали на колени перед мэрией города
Комментарии
Наука , Наука и техника , Ситуация в мире , Александр Гинцбург , Курчатовский институт , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение