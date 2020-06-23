В Москве сообщили о реакции на вакцину против COVID-19

Первый этап клинических исследований вакцины против коронавируса начался в Первом московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, сообщили 23 июня в пресс-службе университета.

Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины начался 18 июня — препарат получили 18 добровольцев. 23 июня вакцину получили еще 20 человек. В первые часы у некоторых добровольцев наблюдается незначительное повышение температуры, головная боль и другие поствакцинальные реакции.

Все симптомы прошли самостоятельно в течение суток. Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского Университета Елена Смолярчук заявила, что реакция на вакцину против коронавируса была стандартной.