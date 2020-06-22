Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная совместно с Минобороны России вакцина будет защитать получившего ее человека от коронавирусной инфекции COVID-19 как минимум два года. Об этом он сказал в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, вакцина от коронавируса будет вводится дважды.
"Причем один и тот же ген (вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у коронавируса — ред.) вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", — пояснил Гинцбург.