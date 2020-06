Найдена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая , в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана . Результаты исследований опубликованы на сайтах препринтов medRxiv и bioRxiv, а также процитированы в публикации престижного медицинского журнала The New England Journal of Medicine.