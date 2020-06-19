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Раскрыт секрет жизни до ста лет 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт секрет жизни до ста лет
Фото: globallookpress.com
Ученые Университета штата Вашингтон раскрыли, что причиной продолжительности жизни в сто лет определяется не только генами, но тем, где человек живет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в International Journal of Environmental Research and Public Health.
Исследователи проанализировали данные о месте жительства, уровне образования и семейном положении 145 тысяч людей, умерших в возрасте 75 лет и старше в период с 2011 по 2015 год. Кроме того, учитывались такие факторы среды обитания, как уровень бедности, доступ к транспорту и медицинской помощи, процент населения трудоспособного возраста, загрязнение воздуха и количество зеленых насаждений. Таким образом, удалось определить, какие именно условия проживания способствовали достижению столетнего возраста.
Оказалось, что возможность прогуляться по окрестностям (это способствует физической активности и легкому доступу к продуктовым магазинам и клиникам), высокий социально-экономический статус и высокий процент населения трудоспособного возраста положительно коррелировали с долгим сроком жизни. Кроме того, ученые обнаружили различие между полами: женщины чаще доживали до ста лет.
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Наука , Наука и техника
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