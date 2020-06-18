Иммунитет и группа крови: кого убивает коронавирус

Риски смерти при коронавирусе связаны с генами, отвечающими за группу крови и иммунные реакции, выяснила международная группа ученых. Исследователи нашли отличия на генетических локусах здоровых людей и тех, кто столкнулся с тяжелыми симптомами болезни. Вероятно, эти отличия влияют на способность вируса проникать в клетки и риск организма столкнуться с «цитокиновым штормом», который может привести к смерти.

Международная команда исследователей под руководством профессора Андре Франке из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта выяснила, почему некоторые люди страдают от тяжелых симптомов коронавируса вплоть до смертельного исхода. Это может быть связано с группами крови и особенностями иммунных реакций. Ученые выделили генетические локусы, связанные с рисками заболевания. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Авторы работы изучили почти 2000 тяжелых случаев коронавирусной инфекции в Испании Италии и сравнили геномы пациентов с геномами 2300 здоровых людей. Они искали вариации генома, которые были бы у больных, но отсутствовали у здоровых.

Внимание ученых привлекли генетические локусы 3p21.31 и 9q34.2. В первом располагаются гены, связанные с противовоспалительными белками, во втором — с группами крови. Также исследователи выделили генетические вариации, связанные с дыхательной недостаточностью.

«Мы обнаружили новый локус 3p21.31, который связан с восприимчивостью к коронавирусу, и подтвердили потенциальную связь групп крови и риска заражения», — пишут авторы работы.

Выявленные генетические особенности могут быть связаны с иммунным ответом человека, полагают ученые. Вирусные заболевания вызывают в организме так называемый «цитокиновый шторм» (гиперцитокинемию). Цитокины — небольшие молекулы, которые производятся разными типами клеток, но в основном — лимфоцитами. Они играют важную роль в работе иммунной системы. Но при гиперцитокинемии цитокины неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком.

Цитокиновый шторм стал причиной гибели многих пациентов с COVID-19.

Кроме того, люди со второй группой крови заражались коронавирусом на 45% чаще, чем обладатели других групп, а люди с первой — на 65% реже.

«Наши генетические данные подтверждают, что первая группа крови связана с наиболее низким риском заразиться COVID-19, а вторая группа крови — с наиболее высоким», — пишут исследователи.

Исследователи пока не могут сказать, связаны ли различия в группах крови с устойчивостью организма к вирусу напрямую. Возможно, генетические особенности, которые влияют на риски, влияют и на группу уровни тоже.

Гены, связанные с группами крови, также определяют количество сахара на поверхности клеток, отмечает гематолог Рой Сильверштейн. Эти сахара могут повлиять на возможность вируса проникать в клетки. Кроме того, группа крови связана с рисками тромбообразования, что проливает свет на рост свертываемости крови во всем организме у тяжелобольных коронавирусной инфекцией.

Однако, считает Сильверштейн, в целом эти данные мало влияют на общую картину рисков.

«Абсолютная разница в рисках очень мала, — говорит он. — Изменения могут быть статистически значимыми, но фактически они невелики. Нельзя сказать кому-нибудь с первой группой крови, что он рискует заразиться меньше».

Тем не менее результаты важны для разработки лекарств и вакцин против коронавируса, отмечают ученые.

Ранее швейцарские исследователи также выяснили, что осложнения при коронавирусе могут быть связаны с работой местного иммунитета. У пациентов, переносящих инфекцию наиболее легко, в больших количествах синтезируются иммуноглобулины типа А (IgA), способные нейтрализовывать многие вирусы. В отличие от IgM и IgE, которые присутствуют в основном в крови, IgA преобладают в слюне, слезной жидкости и других секретах организма. Кроме того, IgА, в отличие от IgM и IgE, редко запускают воспалительные реакции. Таким образом, они могут избавиться от вируса еще в точках его проникновения в организм и зараженный даже не почувствует, что столкнулся с инфекцией.

«Эти данные указывают, что именно эффективный ответ местного иммунитета (по меньшей мере, его гуморальной — то есть антительной — составляющей) непосредственно в точке, где вирус попытался проникнуть в организм, может хотя бы отчасти определять, по какому сценарию будет развиваться болезнь», — отметила на своей странице в Facebook молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Почему у некоторых людей местный иммунитет срабатывает, а у других нет, пока неясно. Возможно, активность и спектр подходящих IgA в слизистых выше у молодых и особенно у детей, так как они регулярно сталкиваются с множеством респираторных вирусов, в том числе с другими коронавирусами, считает Якутенко.