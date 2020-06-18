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Ученые предупредили об исчезновении антител к коронавирусу после выздоровления

Lenta.ruиещё 1
39 минут назад
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Люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку в некоторых случаях они исчезают после выздоровления пациента. Об этом предупредили американские и китайские ученые, пишет газета South China Morning Post.
Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления
Фото: ReutersReuters
Специалисты пришли к такому выводу, изучая появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, ставшего очагом коронавируса. Медики непосредственно контактировали с зараженными пациентами на ранней стадии вспышки инфекции.
Выяснилось, что не менее четверти из 23 тысяч исследуемых медиков могли заразиться коронавирусом, однако только 4 процента выработали антитела.
«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», — сказано в исследовании.
Кроме того, выяснилось, что более чем у 10 процентов исследуемых пациентов могли исчезнуть антитела из организма в течение месяца после выздоровления.
В мае шведские ученые выразили сомнения в эффективности стратегии по формированию «стадного иммунитета». Так, всего 7,3 процента жителей Стокгольма к концу апреля выработали антитела к коронавирусу. Многие эксперты ожидали, что намного больше граждан приобретут определенный иммунитет к заболеванию.
По последним данным, в мире зафиксировано более 8,33 миллиона случаев заражения вирусом. За все время пандемии 448,5 тысячи человек скончались, а 4 миллиона выздоровели.
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Наука,Наука и техника,Эпидемия,Эпидемия коронавируса
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