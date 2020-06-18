Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления

Люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку в некоторых случаях они исчезают после выздоровления пациента. Об этом предупредили американские и китайские ученые, пишет газета South China Morning Post.

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Специалисты пришли к такому выводу, изучая появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, ставшего очагом коронавируса. Медики непосредственно контактировали с зараженными пациентами на ранней стадии вспышки инфекции.

Выяснилось, что не менее четверти из 23 тысяч исследуемых медиков могли заразиться коронавирусом, однако только 4 процента выработали антитела.

«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», — сказано в исследовании.

Кроме того, выяснилось, что более чем у 10 процентов исследуемых пациентов могли исчезнуть антитела из организма в течение месяца после выздоровления.

В мае шведские ученые выразили сомнения в эффективности стратегии по формированию «стадного иммунитета». Так, всего 7,3 процента жителей Стокгольма к концу апреля выработали антитела к коронавирусу. Многие эксперты ожидали, что намного больше граждан приобретут определенный иммунитет к заболеванию.