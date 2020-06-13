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Британские ученые нашли препятствующий восстановлению легких белок 

ТК «Звезда» и ещё 1 4 часа назад
Найден препятствующий восстановлению легких белок
Фото: globallookpress.com
Речь идет об интерферонах I и III типа, которые тестируют в американских лабораториях в качестве возможного компонента лечения от COVID-19.
Британские ученые нашли препятствующий восстановлению легких белок Речь идет об интерферонах I и III типа, которые тестируют в американских лабораториях в качестве возможного компонента лечения от COVID-19.
Специалисты лондонского Института Фрэнсиса Крика установили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусными инфекциями, мешает восстановлению легочных тканей. Под ними имеются в виду интерфероны I и III типа (лямбда), которые сейчас тестируют в лабораториях США, как возможный компонент для лечения COVID-19.
Ученые выяснили, что тяжесть инфекции коронавируса связана с разрушением легких, что способствует развитию острого респираторного дистресс-синдрома или пневмонии. Поэтому очень важно восстановить поврежденные ткани для поддержания функции органа и барьерной защиты.
Проведя испытания на мышах, ученые обратили внимание, что этот тип белка при длительной активности препятствует регенерации легочных эпителий. По мнению специалистов из Великобритании, данное открытие может помочь в поиске эффективного лечения от инфекции коронавируса нового типа.
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