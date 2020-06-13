Найден препятствующий восстановлению легких белок

Речь идет об интерферонах I и III типа, которые тестируют в американских лабораториях в качестве возможного компонента лечения от COVID-19.

Британские ученые нашли препятствующий восстановлению легких белок Речь идет об интерферонах I и III типа, которые тестируют в американских лабораториях в качестве возможного компонента лечения от COVID-19.

Специалисты лондонского Института Фрэнсиса Крика установили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусными инфекциями, мешает восстановлению легочных тканей. Под ними имеются в виду интерфероны I и III типа (лямбда), которые сейчас тестируют в лабораториях США, как возможный компонент для лечения COVID-19.

Ученые выяснили, что тяжесть инфекции коронавируса связана с разрушением легких, что способствует развитию острого респираторного дистресс-синдрома или пневмонии. Поэтому очень важно восстановить поврежденные ткани для поддержания функции органа и барьерной защиты.

Проведя испытания на мышах, ученые обратили внимание, что этот тип белка при длительной активности препятствует регенерации легочных эпителий. По мнению специалистов из Великобритании, данное открытие может помочь в поиске эффективного лечения от инфекции коронавируса нового типа.