Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали о новой угрозе COVID-19 для организма человека 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Названа новая угроза коронавируса для человека
Фото: РИА Новости
Ученые Северо-Западного университета США провели исследование, в котором установили новую угрозу коронавирусной инфекции для организма человека. Статья с исследование была опубликована в Annals of Neurology.
Так, было установлено, что COVID-19 несет серьезную угрозу для нервной системы человека.
Автор материала стал руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии доктор Игорь Коральник, который провел исследование совместно с коллегами.
Согласно данным статьи, примерно половина госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан имеет неврологические проявления, среди которых головокружения, головная боль, трудности с концентрацией внимания, а также снижение бдительности, слабость и инсульты.
Как отмечает Коральник, коронавирусная инфекция может поражать нервы, спинной и головной мозг, а также мышцы пациента. COVID-19 также может спровоцировать прямую инфекцию мозга и его оболочки.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Газета.Ru: последние новости
Ученые выделили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови Ученые выделили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови Роскосмос пригласил 28 человек на очный отбор в отряд космонавтов Роскосмос пригласил 28 человек на очный отбор в отряд космонавтов В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Комментарии
Наука , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский поправил юбку Королевой
Зеленский поправил юбку Королевой
Черные начинают и выигрывают
Черные начинают и выигрывают
«Не нужно нарываться»: в Крыму ответили Зеленскому
«Не нужно нарываться»: в Крыму ответили Зеленскому
Террористы создали центр по борьбе с коронавирусом
Террористы создали центр по борьбе с коронавирусом
Бразилия вышла на второе место по числу жертв COVID–19
Бразилия вышла на второе место по числу жертв COVID–19
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение