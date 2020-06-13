Названа новая угроза коронавируса для человека

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Ученые Северо-Западного университета США провели исследование, в котором установили новую угрозу коронавирусной инфекции для организма человека. Статья с исследование была опубликована в Annals of Neurology.

Так, было установлено, что COVID-19 несет серьезную угрозу для нервной системы человека.

Автор материала стал руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии доктор Игорь Коральник, который провел исследование совместно с коллегами.

Согласно данным статьи, примерно половина госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан имеет неврологические проявления, среди которых головокружения, головная боль, трудности с концентрацией внимания, а также снижение бдительности, слабость и инсульты.

Как отмечает Коральник, коронавирусная инфекция может поражать нервы, спинной и головной мозг, а также мышцы пациента. COVID-19 также может спровоцировать прямую инфекцию мозга и его оболочки.