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Назван срок окончания пандемии коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Ученые РХТУ имени Д. И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля. К такому выводу исследователи пришли на основе результатов математического моделирования. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте университета.
По расчетам специалистов, первая волна инфекции, пик которой пришелся на 29 апреля, принесла 196 тысяч инфицированных, а вторая волна с пиком 10 мая, возникшая из-за нарушений ограничительных мер, — более 76 тысяч. Третья волна эпидемии возникла после майских праздников, в результате чего также заразилось около 76 тысяч человек. Наконец, из-за постепенного снятия ограничений число инфицированных вновь начало расти и достигло 174 356 человек. Исходя из этого, исследователи прогнозируют, что эпидемия в России закончится к концу июля, а общее количество заразившихся составит 524 тысячи человек. Однако ученые не исключают возникновения новых коротких волн.
Вторая волна коронавируса оказалась неизбежной
В Москве первая волна, из-за которой заразились 73 тысячи человек, обеспечивает длительность всей эпидемии, которая, согласно специалистам, закончится в конце июня — начале июля. Всего в столице проявились четыре волны, которые доведут общую численность зараженных в городе до более чем 200 тысяч человек. Однако в связи со снятием ограничений могут возникнуть новые волны. Ученые подчеркивают, что необходимо сделать так, чтобы волны были короткими, для чего каждому жителю нужно соблюдать меры предосторожности.
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Наука , Наука и техника , Москва
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