От койки к койке: как коронавирус скачет по больнице

Коронавирус, единожды попавший на поручень больничной койки, за несколько дней успевает расселиться по соседним палатам и кабинетам, предупреждают британские исследователи. Они напоминают о том, как важно мыть руки и дезинфицировать поверхности — это один из основных способов сдержать распространение инфекции.

Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона. Это в очередной раз показывает, насколько важно дезинфицировать поверхности и мыть руки. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Hospital Infection.

Задачей исследователей было выяснить, как SARS-CoV-2 распространяется по поверхностям в больнице. Вместо того, чтобы использовать вирус, исследователи искусственно воспроизвели фрагмент ДНК из вируса, который поражает растения, но безопасен для людей. Они развели его в воде в той концентрации, в какой SARS-CoV-2 обнаруживался в дыхательных путях инфицированных пациентов.

Исследователи нанесли воду с вирусом на поручни больничной койки в индивидуальном боксе, а затем в течение следующих пяти дней взяли пробы в 44 местах в отделении.

Как оказалось, за 10 часов вирус распространился на 41% осмотренных участков — от поручней кровати до дверных ручек и подлокотников в приемном зале до детских игрушек и книг в игровой зоне.

Через три дня этот показатель увеличился до 59%, а на пятый день снова упал до 41%.

«Наше исследование показывает важную роль, которую играют поверхности в передаче вируса, и демонстрирует, насколько важно придерживаться хорошей гигиены и мыть руки, — говорит доктор Лена Цирик, старший автор исследования. — Наш суррогат единократно был нанесен на одно место, и распространялся, когда поверхности касались персонал, пациенты и посетители. Человек с SARS-CoV-2 распространит вирус на несколько участков через кашель, чихание и прикосновение к поверхностям».

Больше всего мест, в которых поселился вирус, располагались неподалеку от места первоначального расположения — в том числе в соседней палате с несколькими кроватями — и в таких зонах как процедурные кабинеты. На третий день вирус наблюдался на 86% участков в процедурных кабинетах и других зонах, где часто бывает медицинский персонал. На четвертый день он сохранился на 60% участков в непосредственной близости от постели.

«Люди могут заразиться COVID-19 через микрокапли, образующиеся во время кашля или чихания. Точно так же, если эти капли приземляются на поверхность, человек может заразиться после того, как соприкоснется с поверхностью, а затем коснется глаз, носа или рта, -— говорит соавтор исследования доктор Элейн Клаутман-Грин. — Как и SARS-CoV-2, суррогат, который мы использовали для исследования, можно удалить дезинфицирующей салфеткой или мытьем рук с мылом и водой».

Дезинфекция поверхностей и мытье рук представляют собой нашу первую линию защиты от вируса, и это исследование напоминает о том, что медицинские работники и все посетители больницы способны помочь остановить его распространение посредством строгой гигиены рук, очистки поверхностей и правильного использования средств индивидуальной защиты».

Кроме того, отмечают исследователи, SARS-CoV-2 распространяется через телесные жидкости, более вязкие и липкие, чем вода. Это лишь ускорит распространение вируса, предупреждают они. Однако пока неизвестно, насколько его распространение по поверхностям на самом деле связано с числом заражений — это еще предстоит выяснить.

Ранее ученые посоветовали в целях защиты от заражения носить маски не только на улице, но и дома. Передача вируса между членами семьи — один из основных путей его распространения, пояснили исследователи: в Китае 70% случаев заражений произошли дома. Находясь в одной квартире с зараженным человеком, довольно сложно избежать с ним взаимодействия. А если у него нет симптомов, то он может перезаражать всех домочадцев.

Наблюдение за семьями, в которых были носители коронавируса, показало:

там, где дома носили маски еще до появления симптомов, риск вторичной передачи падал на 79%.

Почти настолько же эффективным было использование дезинфицирующих средств — оно снижало риск заражения на 77%.

«Результаты показывают, что пациенты с COVID-19 заразны еще до появления симптомов и что ношение масок после того, как они появились, не защищает от заражения», — подчеркнули исследователи.

Таким образом, маски дома следует носить независимо от того, есть ли у кого-то из домочадцев симптомы — в качестве профилактической меры на случай, если в семье все же есть зараженный.