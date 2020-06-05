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В Аргентине найден новый вид крылатого динозавров 

Популярная механика 1 час назад
Найден новый вид крылатого динозавра
Фото: globallookpress.com
В Патагонии был обнаружен новый вид крылатого динозавра. Находка, по мнению аргентинских палеонтологов, может пролить свет на эволюцию птиц.
Окаменелые останки были обнаружены в 1100 километрах от Буэнос-Айреса. Новый вид был назван Оверораптором (Overoraptor chimentoi). Раскопки здесь велись дважды в 2013 и 2018 году. Этот новый вид, как объясняют ученые, похож на другой вид, найденный раннее на Мадагаскаре.
Ученые говорят о том, что нижние конечности нового ископаемого напоминают о другом виде динозавров — рапторах, но его верхние конечности длинные и крепкие, похожие на крылья современных птиц.
По словам руководителя исследования Матиаса Мотта, из аргентинского музея естествознания, у этого животного был очень острый коготь на лапе, который без сомнения использовался для нападения на жертву, а строение его нижних конечностей говорит о том, что это бегающее животное. Резюмируя, ученый приходит к выводу, что новый динозавр был плотоядным.
Раннее в Патагонии уже находили птицеподобных динозавров, принадлежащих к роду Уненлагия, семейства дромеозаврида. Но по мнению палеонтолога Фернандо Новаса, найденный Овераптор не принадлежит к Унеглагии, а является частью мадагаскарского рода Рахонавис.
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Наука , Наука и техника , Аргентина , Буэнос-Айрес , Мадагаскар
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