Найден новый вид крылатого динозавра

В Патагонии был обнаружен новый вид крылатого динозавра. Находка, по мнению аргентинских палеонтологов, может пролить свет на эволюцию птиц.

Окаменелые останки были обнаружены в 1100 километрах от Буэнос-Айреса . Новый вид был назван Оверораптором (Overoraptor chimentoi). Раскопки здесь велись дважды в 2013 и 2018 году. Этот новый вид, как объясняют ученые, похож на другой вид, найденный раннее на Мадагаскаре

Ученые говорят о том, что нижние конечности нового ископаемого напоминают о другом виде динозавров — рапторах, но его верхние конечности длинные и крепкие, похожие на крылья современных птиц.

По словам руководителя исследования Матиаса Мотта, из аргентинского музея естествознания, у этого животного был очень острый коготь на лапе, который без сомнения использовался для нападения на жертву, а строение его нижних конечностей говорит о том, что это бегающее животное. Резюмируя, ученый приходит к выводу, что новый динозавр был плотоядным.

Раннее в Патагонии уже находили птицеподобных динозавров, принадлежащих к роду Уненлагия, семейства дромеозаврида. Но по мнению палеонтолога Фернандо Новаса, найденный Овераптор не принадлежит к Унеглагии, а является частью мадагаскарского рода Рахонавис.