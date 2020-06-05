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Мажор или минор: умение различать тона объяснено генетикой 

Популярная механика 45 минут назад
Умение различать музыкальные тона объяснили генетикой
Фото: РИА Новости
Существует распространенное мнение, что истинными музыкантами рождаются. В то время как большинству из нас приходится много работать, эти люди сразу же наделены даром распознавать тона. Новое исследование предполагает, что способность улавливать мажорные и минорные ноты действительно может появиться еще до того, как вы возьмете хотя бы один урок музыки.
В ходе работы ученые изучали способность шестимесячных младенцев различать мажорную и минорную последовательность музыкальных тонов с помощью уникального метода, использующего движения глаз и зрительный стимул. Малышам включали тональные алгоритмы, которые были связаны с положением всплывающих картинок. Дети должны были улавливать закономерность и определять, где появится та или иная «цель» на основе проигранной музыки.
Предыдущие исследования, проведенные с взрослыми, показали, что примерно 30% людей могут различать эти тона, а 70% не могут, независимо от музыкального образования. Сейчас ученые обнаружили, что шестимесячные младенцы демонстрируют точно такую же разбивку, как и взрослые: примерно 30% из них могут различать разницу, а 70% — нет.
Новое исследование предполагает, что источником этого различия может быть генетическая способность, с которой мы рождаемся. Эта особенность будет иметь последствия для развития понимания эмоционального содержания музыки, потому что именно мажорные и минорные ноты передают чувственность композиций.
Эти результаты могут также говорить о том, как ребенок будет развиваться лингвистически, ведь многие языки опираются на некоторые механизмы слухового содержания, что и музыка.
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Наука , Наука и техника
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