Уникальным экосистемам Земли предрекли исчезновение

Ученые Ратгерского университета в США предсказали, что уникальные экосистемы — мангровые леса — скоро могут полностью исчезнуть из-за повышения уровня моря, вызванного выбросами парникновых газов. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Специалисты выяснили, что, если темпы повышения моря составляют более шести миллиметров в год, то мангровые леса перестают адаптироваться к высокому уровню воды. По подсчетам, растения смогут поддерживать рост с вероятностью лишь 6,2 процента. Такой сценарий прогнозируется при высоком уровне антропогенных выбросов через 30 лет. При более оптимистичном варианте развития событий скорость повышения составит менее пяти миллиметров в год.

Утрата мангровых экосистем приведет к еще большему увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, поскольку эти леса являются крупным резервуаром углерода. Всего существует 80 видов мангровых деревьев, произрастающих в тропических и субтропических регионах, на приливно-отливной полосе побережий. Они также защищают береговую линию от эрозии, штормовых нагонов и приливов.