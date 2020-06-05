Маски, перчатки: вреда больше, чем пользы?

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим в Москве может сохраниться до февраля — предполагаемого срока появления вакцины от коронавируса. Примечательно, что некоторые врачи не раз ставили под сомнение эффективность подобных мер в борьбе с распространением COVID-19, а также заявляли о вреде длительного ношения масок и перчаток. Как может повлиять на здоровье москвичей продление ограничений — в материале NEWS.ru

Масочный режим на фоне распространения коронавируса ввели в Москве 12 мая. В магазинах и общественном транспорте люди обязательно должны носить медицинские маски и перчатки. При этом за их отсутствие могут оштрафовать на 4–5 тыс. рублей.

С начала июня маску обязательно нужно носить и на улице. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, этот режим может действовать вплоть до следующего года:

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины.

Вреда больше, чем пользы?

Эффективность ношения масок для защиты от коронавируса спорна. По словам врача-терапевта Игоря Юркина, продающиеся в аптеках изделия могут защитить только от бактерий и не служат препятствием для COVID-19:

Маска защищает только от бактерий, которые может выделять больной человек, либо здоровый человек может заразиться от другого. Вирус настолько мал, что он может спокойно проникать через сетку маски. В принципе, она от вирусов не защищает. Посмотрите на любые противовирусные костюмы, которые показывают. Там несколько слоёв масок, а не одна. Те маски, которые продаются у нас, очень тонкие и не задерживают вирус.

Кроме того, обязательное длительное ношение маски и перчаток может быть и вовсе вредно для человека, если у него есть проблемы с дыханием вследствие лёгочных, сердечных заболеваний или кожных болезней, рассказала NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие», врач-терапевт Альбина Стрельченко:

Произойдёт ухудшение течения этих заболеваний или постоянное нарушение поступления кислорода в организм. В целом, если человек будет постоянно мучиться, страдать, то это может со временем спровоцировать инфаркт или хроническую обструктивную болезнь легких. Кроме того, маска всё равно накапливает микроорганизмы, если её не менять каждые два часа. Толку от такой защиты нет, один рассадник микробов. Перчатки тоже могут навредить человеку, если у него наблюдаются грибковые поражения, заболевания кожи рук, трещины. Ношение перчаток только ухудшит течение заболевания. Может начаться аллергия на латекс — тогда носить изделия будет противопоказано.

Вопросы у медиков возникают и к распоряжению московских властей об обязательном ношении маски при занятии спортом на улице. Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнёв считает, что делать это не только бессмысленно, но и вредно для организма, так как маска затрудняет поступление кислорода:

На улице нет вируса, он не имеет крыльев и не летает. Я слышал, что разрешено заниматься физической активностью, но в маске. Тот, кто этот указ подписывал, пусть наденет маску, попробует пробежать 100 метров. Или быстрым шагом пройтись. Отобьёт желание на всю оставшуюся жизнь в маске заниматься. Это вредно для дыхания — нагрузка на сердце. А главное — бессмысленно. Я не вижу, какое может быть удовольствие от занятий в маске. Дышать тяжело, жарко, одышка, пульс учащается неадекватно физической нагрузке, перегрев организма частично может быть.

Помимо физического нездоровья, принудительное и длительное ношение масок может вызвать у людей психические недуги: генерализованное тревожное и обсессивно-компульсивное расстройства, социофобию, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников:

Когда людей запугивают, а они, допустим, были на грани в своём невротическом состоянии между здоровьем и нездоровьем, конечно, их это толкает за грань. Так называемые «пограничники» переходят эту границу и становятся менее здоровыми людьми. Мы и так все живём в тотальном стрессе, и сейчас уровень тревожных расстройств будет выше даже у людей, которым не приходится постоянно носить маски.

Психолог добавил, что москвичи уже чувствуют дискомфорт и агрессию на фоне введённых мер. Впереди лето, и носить средства защиты в это время неприятно. Продление масочного режима будет вызывать протест у жителей столицы, и они будут его соблюдать максимально формально. Например, носить маску на подбородке и поднимать её только в случае появления полиции.

Маски как источник инфекции

Стоит отметить, что маски и перчатки относятся к эпидемически опасным отходам класса «Б» и для них предназначен специальный способ утилизации, рассказали экологи. Власти не вводили организованного сбора использованных изделий в городе, поэтому чаще всего их выбрасывают в обычные мусорные урны или баки.

В результате маски и перчатки оказываются на свалках или полигонах, и инфекцией могут заразиться птицы и животные. Последние могут стать носителями коронавируса, что вызовет дальнейшее распространение заболевания, утверждают эксперты.