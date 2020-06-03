Какие симптомы сохранятся у переболевших коронавирусом

Перенесенный коронавирус может оставить после себя необратимые последствия. По данным специалистов, восстановить обоняние смогли только четверть пациентов — почувствовать вкус пищи и запахи они смогли только спустя две недели после полного выздоровления. Как объяснили «Газете.Ru» врачи, помимо потери обоняния после COVID-19 некоторым людям еще долго придется лечить пневмосклероз, фиброз легких и нарушения работы сосудов головного мозга.

Рецепторы «совершают самоубийство»

Некоторые симптомы коронавируса могут быть необратимыми и оставаться у пациентов даже после выздоровления. К такому выводу пришли врачи в США , на исследование которых ссылается The Wall Street Journal.

Исследование, опубликованное в Европейском архиве отоларингологии, показало, что некоторые переболевшие COVID-19 люди никогда не смогут полностью вернуть потерянное обоняние.

Так, в Европе из 417 обследованных пациентов, перенесших легкие и умеренные формы заболевания, 88% и 86% соответственно сообщили о дисфункциях вкуса и обоняния, которые остались после того, как все остальные симптомы прошли.

Как показало исследование, восстановить работу рецепторов в течение двух недель после выздоровления смогли только четверть пациентов.

Максимальный срок возвращения к привычной чувствительности специалистам пока что сложно установить, так как есть трудности с определением степени повреждения рецепторов. Медики также указали на наличие случаев, когда рецепторы переболевших так и не восстановились, и выдвинули предположение, что обоняние и вкус могут не вернуться к этим пациентам.

При этом способность нового коронавируса разрушать обонятельные рецепторы вызывает у врачей недоумение, так как во многих случаях течение болезни происходит даже без заложенности носа.

«Обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и, по сути, являются наиболее коротким путем к нему, «совершают самоубийство», чтобы не подпустить к нему вирус, — рассказала заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рид. — Это можно рассмотреть, как здоровую реакцию организма на вирус. Если это не срабатывает, то, возможно, людям действительно становится в разы хуже».

Как рассказал один из переболевших коронавирусом — 23-летний Мэтт Ньюи — из-за потери обоняния он ежедневно испытывает сильный стресс. По словам молодого человека, он боится оставаться дома один, так как может не почувствовать возможную утечку газа или запах дыма.

«Я провел полтора дня без еды. Мой желудок со мной больше не дружит», — заявил Ньюи, добавив, что сильно похудел, так как больше не получает удовольствие от приема пищи.

Поражает мозг и легкие

Однако потеря обоняния является далеко не единственным последствием коронавируса, которое останется с переболевшими пациентами надолго даже после выздоровления. Как объяснил «Газете.Ru» заслуженный врач России Андрей Кабычкин, все будет зависеть от того, какими заболеваниями страдал человек до COVID-19.

«Осложнения могут быть со стороны дыхательной и сосудистой систем, но это очень индивидуальные случаи. Кроме того, долгосрочным напоминанием о перенесенном COVID-19 может стать пневмосклероз (уплотнение и замещение легочной ткани соединительной — «Газета.Ru»). В том случае, если развивалась инфекция по типу бронхолегочной, он может надолго оставаться после того, как воспаление проходит. Нарушения работы сосудов головного мозга по типу микроинсульта также могут наблюдаться, потому что центральная нервная система существенно поражается вирусом во время заболевания. Однако выявлять эти последствия можно только при помощи индивидуальных консультаций специалистов, которые помогут впоследствии вылечить все возникшие осложнения», — заявил Кабычкин.

Подтвердила угрозу возникновения необратимых последствий перенесенного коронавируса и врач иммунолог Мария Польнер.

«Небольшой процент необратимых последствий действительно есть. Чаще всего он касается перенесенной пневмонии: она может привести к необратимой деформации дыхательных путей и возникновению фиброза легких. Однако для того, чтобы изучить этот вопрос, нужны долгосрочные исследования. Что касается восстановления рецепторов, то пугаться не стоит — в основном они восстанавливаются. Необратимые нарушения их функций возможны только в редких случаях, данных об этом пока слишком мало», — сообщила врач «Газете.Ru».

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев , в свою очередь, предупредил о возможном развитии бронхолегочных заболеваний, даже если раньше пациент ими не страдал. «Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие. То есть идет поражение буквально всех этажей», — рассказал Зайцев телеканалу «Звезда».

По его словам, самым страшным последствием COVID-19 также может стать возникновение полиорганной недостаточности.

«Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности», — пояснил врач.

Кроме того, переболевшим пациентам также может угрожать ВИЧ, считает Зайцев: «Человек впадает в иммунодепреессию. Это делает сам вирус». Однако иммунолог Польнер с его мнением категорически не согласна.

«Это слишком категоричное заявление. ВИЧ — это отдельный вирус, никак не связанный с коронавирусом. На фоне респираторных инфекций действительно может возникнуть снижение иммунной защиты в целом. Из-за этого вполне возможны осложнения в виде бактериальных инфекций — с ними нужно бороться исходя из индивидуальных симптомов. Ну и, конечно, не забывать дышать свежим воздухом, соблюдать режим работы и отдыха, чтобы постепенно восстанавливаться», — заключила она.

Как восстанавливаться без вреда

О важности восстановительного процесса после перенесенного COVID-19 «Газете.Ru» заявил и Андрей Кабычкин. «Я считаю, что после коронавируса очень важна реабилитация, в частности, связанная с восстановлением мышечного скелета. Это необходимо, потому что люди долгое время находились в горизонтальном положении», — отметил он.

Галина Иванова. При этом пройти длительный курс восстановления обязаны все пациенты, вне зависимости от того, в какой форме протекало заболевание, сказала «Газете.Ru» главный реабилитолог Минздрава РФ

«Заболевание новой коронавирусной инфекцией, приводящее к нарушению функции всей кислородтранспортной системы — от наружных органов дыхания до систем органов, утилизирующих результаты аэробного и анаэробного окисления (окислительный процесс, в ходе которого расходуется кислород — «Газета.Ru»), процесс постепенный и требует длительного срока для восстановления всех нарушений и компенсации утраченных функций», — сообщила медик.

По словам эксперта, реабилитирующие мероприятия должны длиться непрерывно в течение двух-трех месяцев, в зависимости от изменения состояния человека. В первую очередь людям, переболевшим COVID-19, необходимо обратить внимание на восстановление правильной работы легких и увеличение их жизненной емкости, что впоследствии приведет благоприятно скажется и насыщении крови кислородом.

«Для этого надо ежедневно заниматься дыхательными упражнениями, под контролем реабилитологов с использованием дистанционно контролируемых телемедицинских программ в течении не менее 4 дней, а потом продолжать упражнения самостоятельно», — пояснила эксперт.