Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке 

США открыли еще один фронт борьбы с Китаем — на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США — и примеры тому в истории уже были.

Когда отдельные эксперты называли нынешние российско-американские отношения «новой холодной войной», они, мягко говоря, заблуждались. В лучшем случае это была «прохладная война» — политические конфликты и использование российского фактора в американской внутриполитической игре. Холодная же война (которая сейчас идет между США и Китаем) подразумевает тотальное столкновение во всех сферах, кроме прямых военных действий — то есть идеологической, экономической, политической, культурной и даже научной.

Да, именно Китай объявлен главной угрозой для американской науки. И отчасти это правда. С 2000 по 2017 год расходы Штатов на исследования и разработки росли примерно на 4,3% в год, а расходы Китая — примерно на 17%. И это позволило Пекину уже в 2019 году обойти Штаты по общим расходам на этом направлении. В результате Китай уже обошел США в области квантовых вычислений (важнейшая технология для ведения современной войны), эксперты предупреждают, что в ближайшее время обойдет по исследованиям и разработкам в ряде других областей.

Однако американские власти уверены, что дело тут не в финансировании, а в воровстве американских технологий. «Ни одна другая страна не представляет большую, долгосрочную и столь серьезную угрозу для нашей безопасности и экономического благополучия, как Китай. Цель коммунистического правительства Китая — заменить США в роли сверхдержавы, и ради достижения этой цели они нарушают закон», — говорят представители ФБР

«Пекин собирается вскарабкаться по экономической лестнице за счет обкрадывания нас», — уверяет директор Бюро Кристофер Рэй.

И организуется это воровство не через пекинских Джеймсов Бондов, а через обычных китайских студентов и ученых, которые работают в США.

А их в Америке колоссальное количество. В 2018/2019 учебном году из 1,1 миллиона иностранных студентов, обучающихся в США, почти 370 тысяч (то есть около трети) приехали из Китая. Ближайший преследователь — Индия — отстает по этому показателю почти на 170 тысяч душ. Для сравнения, студентов из России — власти которой, как известно любому американцу, постоянно засылают в США своих агентов — было около пяти тысяч. Что же касается ученых, то здесь еще более интересные цифры. По данным The New York Times, этнические китайцы составляют почти 50% всех сотрудников американских исследовательских лабораторий.

В частных беседах Трамп якобы говорил о том, что чуть ли не каждый китайский студент, приезжающий в США — это шпион. И Сеть действительно полна историй о том, как китайские спецслужбы засылают в США тысячи таких молодых «спящих агентов», чья задача — получить образование, устроиться в американские лаборатории и частные корпорации, после чего красть оттуда секреты.

Тысячи талантов

Да, эти операции имеют место. И да, примерно 90% китайцев, обучающихся в США по научно-техническим специальностям, после завершения обучения остаются работать на американской земле (для сравнения, среди индийских студентов таких 83%, а европейских — 69%). Однако шпионаж (если, конечно, о нем можно говорить) происходит по-другому — гораздо тоньше.

Дело в том, что Китай активно пытается убедить работающих за пределами страны соотечественников (и не только) работать на КНР или вообще переехать делать открытия в Поднебесную. Создано почти 200 специальных программ по этому направлению (самая известная — программа «Тысяча талантов»), выделяются колоссальные гранты. В результате Китай либо привлек к себе множество умных людей (по данным на конец 2019 года авторы, опубликовавшие почти 12% всех исследований и статей в Китае, ранее работали в других странах), либо убедил этих людей работать с коллегами из китайских институтов и фактически делиться с ними результатами своей работы. При этом понятно, что, учитывая традиционную связь китайской диаспоры с родиной, наиболее активно с Пекином работали американские ученые китайского происхождения. В том числе и те, кто не хотел переезжать в КНР.

Да, это началось не вчера (так, программа «Тысяча талантов» была запущена еще в далеком 2008 году). Да, подозрения в адрес китайских ученых усилились не при Трампе, а еще при Обаме с начала 2010-х годов. Однако именно в каденцию нынешнего президента защита американской интеллектуальной собственности от китайцев вышла на новый уровень — в рамках общего курса на холодную войну с Поднебесной. В ноябре 2018 года минюст США запустил т. н. Китайскую инициативу — программу борьбы с китайским научным шпионажем, и там стали внимательно следить за активностью американских исследователей. Они регулярно рассылают местным вузам и научным центрам письма с предупреждениями о том, что иностранные сотрудники могут заниматься кражей интеллектуальной собственности. А также ловят и наказывают ученых с китайскими фамилиями за то, что те сотрудничают с коллегами из КНР. По состоянию на конец 2019 года из шести тысяч ученых-китайцев, получивших гранты от Национального института здравоохранения, в отношении 180 велось расследование о возможном нарушении закона о интеллектуальной собственности.

Все на выход

Однако пока что эта борьба приносит американцам скорее проблемы, чем победы. Да, кого-то поймали — однако в то же время СМИ полны историй о том, как преследуемые американскими властями китайцы сворачивают свой бизнес в Штатах и переносят его на историческую родину. Так же поступают и ученые — причем далеко не всегда едут в Китай с пустыми руками. Иногда они прихватывают с собой результаты исследований своего института или компании, в том числе и те, которые стоят более сотни миллионов долларов. Надо же на новом месте с чего-то начинать, раз из страны выгоняют.

Кроме того, сами китайские власти приспособились под американские подозрения — так, после взятого властями США курса на преследование сотрудничающих с Китаем ученых Пекин, например, перестал публиковать списки исследователей, работающих в рамках «Тысячи талантов»). Китайцы готовы работать с учеными на условиях соблюдения секретности, вплоть до убеждения дублировать работу этих ученых на территории КНР.

«Многие американские институты даже не в курсе, что у их факультетов есть лаборатории на территории Китая. И узнают они об этом лишь тогда, когда к ним приходят представители властей США», — говорит замдиректора Национального института здравоохранения Соединенных Штатов Майкл Лауэр.

Неудивительно, что сенат США назвал эти программы «угрозой американским национальным интересам».

Назвал — и решил усилить борьбу с ними по-взрослому. Не сумев пресечь «китайский шпионаж» иными методами, американский истеблишмент обсуждает вопрос о полном запрете китайским студентам приезжать и учиться в США по научно-техническим специальностям. С такой инициативой уже выступил главный борец с Китаем в американском Конгрессе — сенатор Том Коттон , предложивший на рассмотрение коллегам «Акт о безопасности в кампусах».

«Коммунистическая партия Китая слишком долго использовала американские университеты для ведения шпионажа против США. Что еще хуже — пробелы в нашем законодательстве помогали им в осуществлении их деятельности. Пора с этим кончать», — заявил сенатор.

«Мы слишком долго оплачивали китайские инновации за счет денег американских налогоплательщиков — пора защитить американскую науку от китайского экономического шпионажа», — вторит ему сенатор Марша Блекберн. По мнению Коттона, если китайцы хотят приезжать в США учиться, то пусть изучают в американских вузах Шекспира и «Записки Федералиста» (статьи отцов-основателей Соединенных Штатов — прим. ВЗГЛЯД).

Изучать Шекспира китайцы (если захотят) поедут в Лондон, а графомания отцов-основателей им вряд ли будет интересна.

Поэтому итогом американских запретов, если они будут приняты, станет массовый исход китайских студентов и ученых из США. Эксперты уже предупреждают, что подобное изгнание будет стоить Америке еще дороже, чем слежка и третирование китайцев.

Если введут запрет на студентов, то взбунтуются вузы, которые на обучающихся зарабатывают. Четверо из пяти студентов американских вузов по специальностям, связанным с электротехникой и информатикой, являются иностранными гражданами, и если брать конкретно китайцев, то на их обучении США зарабатывают около 14 миллиардов долларов. Ведущие вузы предупреждают, что в случае запрета они из-за потери дохода будут вынуждены сокращать образовательные возможности для американских студентов.

Если же запрет на работу коснется ученых, то, как уверяют эксперты, это станет серьезным ударом для американской науки. В Кремниевой долине шутят, что если для борьбы с китайским воровством технологий изгнать из США всех китайских ученых, то нечего будет воровать. Ведь долю людей с китайскими фамилиями приходится до 10% всех новых патентов, регистрируемых в США (для сравнения, 45 лет назад эта цифра была лишь 2). Почти 40% научных статей, которые публиковали американские ученые, шли в соавторстве. И в 25% случаев соавторами выступали китайцы.

Можно приводить и другие цифры — однако лучше всего возможные последствия «охоты на китайских ведьм» в американских лабораториях и университетах продемонстрирует простой пример.

Один китайский студент по имени Цянь Сюсэнь в далекие 1930-е годы поехал из Нанкина учиться в США. Закончил Массачусетский технологический институт, затем Калифорнийский технологический, после чего остался работать в США — занимался аэронавтикой. Однако в 1950-е годы попал под каток «маккартизма». Его обвинили в симпатиях к коммунизму и фактически выгнали из США. Цянь вернулся на родину — и китайский премьер-министр Чжоу Эньлай назвал это изгнание «самым большим подарком» от американцев. Потому что Цянь стал отцом-основателем китайской ракетной программы — китайским Сергеем Королевым . Чтобы понять важность этого человека для Китая, нужно сказать, что на его похоронах в 2009 году присутствовало все руководство КНР — действующий тогда генсек Ху Цзиньтао , его предшественник Цзянь Цзэминь и другие уважаемые люди.

И сколько таких Цянь Сюсэней сейчас Трамп подарит Китаю?