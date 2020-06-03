Раскрыт секрет женского алкоголизма

Женский алкоголизм может быть связан с уровнями эстрогена, выяснили американские ученые. При высоких концентрациях эстрогена мозг более активно вырабатывает в ответ на этанол нейромедиатор дофамин, который связан с чувством удовольствия. Внимание к этому фактору может сделать лечение женского алкоголизма более эффективным, считают ученые.

Ученые приблизились к разгадке женского алкоголизма — высокий уровень эстрогена может делать употребление спиртных напитков более приятным. К такому выводу пришли специалисты Иллинойсского университета в Чикаго , посвященная этому статья была опубликована в журнале Journal of Neuroscience. «Газета.Ru» разобралась в деталях исследования.

Нейромедиатор дофамин — один из химических факторов внутреннего подкрепления. Он служит важной частью «системы вознаграждения» мозга, вызывая чувство удовлетворения и удовольствия. Он в больших количествах вырабатывается во время субъективно приятного опыта — например, приема вкусной пищи или секса.

Однако наркотические вещества, в том числе и алкоголь, «взламывают» систему вознаграждения, заставляя дофамин вырабатываться без каких-либо внешних стимулов, которые могли бы принести пользу.

Ранее ученые уже обращали внимание, что повышение уровней эстрогена у самок мышей повышает чувствительность дофаминовых нейронов к возбуждению этанолом, однако детали этой связи не были ясны. В новой работе исследователи использовали ткани мозга мертвых самок мышей в разных фазах полового цикла — у части эстроген был повышен, а у части — понижен. Ученые активировали эстрогеновые рецепторы и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.

«Мы обнаружили, что при активации одного рецептора эстрогена — альфа-рецептора — дофаминовые нейроны отзывались на алкоголь гораздо активнее, — сообщает биолог и психиатр Эми Ласек, ведущий автор исследования. — Также, эффект был сильнее в тканях, взятых у мышей в высокоэстрогенных фазах».

Повышение активности дофаминовых нейронов может приводить к более приятным ощущениям от употребления алкоголя, поясняет Ласек.

«Большее удовольствие может привести к злоупотреблению алкоголем, в частности, запоям», — предупреждает она.

В другом эксперименте исследователи заблокировали эстрогеновые рецепторы в вентральной области покрышки, где начинаются дофаминовые пути. Вентральная область покрышки (часть среднего мозга), в частности, вовлечена в формирование зависимостей от наркотических веществ. Исследователи наблюдали, как будут реагировать на такие изменения и самки, и самцы мышей при воздействии алкоголя.

Как оказалось, уменьшение количества эстрогеновых рецепторов, таких как альфа-рецепторы, привело к снижению интереса к алкоголю, но только у самок.

«Это новое открытие позволяет предположить, что в вентральной области покрышки эстрогеновые рецепторы могут играть специфическую роль, когда речь заходит об употреблении алкоголя, — говорит Ласек. — По мере того, как мы узнаем больше о роли эстрогенов в повышении чувствительности мозга к воздействию алкоголя, мы сможем разработать более специализированные методы лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя, а также сможем лучше информировать женщин о том, как употребление алкоголя может по-разному влиять на них в различных фазах менструального цикла».

Хотя мужчины страдают от алкоголизма в несколько раз чаще женщин и, в целом, употребляют больше алкоголя, исследования показывают, что женщины быстрее переходят от избыточного употребления алкоголя к алкоголизму. Алкогольная зависимость повышает риск развития рака, поражений печени, мозга и других органов, развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Учет половых различий при борьбе с алкоголизмом, возможно, позволит применять более эффективные подходы к лечению, надеется Ласек.

Ранее международная группа ученых при сотрудничестве с российскими коллегами пришла к выводу, что алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина.

«Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов», — подчеркнули ученые.

По данным исследования, алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепиться привычка употреблять спиртное.