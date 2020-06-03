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Появилось новое доказательство древних колец Марса 

Популярная механика и ещё 4 1 час назад
Появилось новое доказательство древних колец Марса
Фото: Kevin Gill/Flickr
Новое исследование добавляет доказательства старой гипотезе о том, что когда-то у Марса было свое пылевое кольцо. Если раньше ученые обращали внимание на самый большой спутник Фобос, то на этот раз они обратились к Деймосу — самой маленькой марсианской луне. Ее вращение вокруг планеты происходит под небольшим наклоном относительно экватора, это может быть результатом гравитационных махинаций, вызванных планетарным кольцом.
«Мало кто задумывался над тем, почему орбита Деймоса неидеальна по отношению к марсианскому экватору. Никто не пытался объяснить эту аномалию. Когда мы попытались посмотреть на эту проблему с нового угла, наклон орбиты Деймоса раскрыл один из самых больших секретов Марса», — комментирует Матья Чук, один из авторов нового исследования.
Астрономы давно наблюдают за спутниками Марса. Существует предположение, что в будущем Фобос будет разрушен под действием силы притяжения планеты. После чего вокруг Марса сформируется плоский диск из газа и пыли.
Команда Чука считает, что такое уже происходило в истории Марса несколько раз. Ученые решили провести расчеты гравитационного взаимодействия спутников и планеты, в надежде узнать причину странного отклонения Деймоса. Однако результаты не смогли объяснить эту аномалию, так как Деймос и Фобос вели себя одинаковым образом на протяжении всего времени своего существования.
Тогда ученые заметили, что такой угол наклона и удаление спутника от Марса можно объяснить, тем, что когда-то давно существовал еще один спутник, который был в 20 раз больше, чем Фобос.
Новые расчеты показали, что спутники (Деймос и 3-й неизвестный) были синхронизированы, это заставляло их быстро терять энергию и приближаться Марсу. В итоге, гигантская марсианская луна попала в сферу влияния гравитации красной планеты и была разрушена, образовав газопылевое кольцо примерно 3 миллиарда лет назад.
Около 80% бывшей луны упало на планету, а остальные 20% образовали новый спутник. Астрономы предполагают, что такой цикл мог повторяться уже несколько раз. Это, скорее всего, привело к рождению нескольких разных версий Фобоса. В таком случае, ученые могут считать, что Деймос гораздо старше Фобоса, однако опровергнуть или доказать это, можно только изучив образцы с Марса.
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Наука , Наука и техника , Жизнь на Марсе
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