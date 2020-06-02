Теплая сухая погода может способствовать распространению коронавируса, предупреждают ученые. Это делает его опасным не только зимой, но и летом.

Австралии. Лето не сможет сдержать коронавирус — тепло снижает его распространение лишь слегка, а уменьшение влажности и вовсе повышает, выяснили команды ученых из США

Исследователи из больницы Маунт-Оберн в Массачусетсе задались вопросом, как погодные изменения могут сказаться на темпах распространения SARS-COV-2. Они проанализировали изменения температуры, воздействия УФ-лучей и количества осадков весной в США и изучили их связь с распространением вируса. Результаты были опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

Как оказалось, скорость распространения вируса немного снижалась, когда температура поднималась до 10 °С. Однако дальнейший рост температуры практически не сказывался на числе заражений.

«Вряд ли передача заболевания резко замедлится в летние месяцы только из-за повышения температуры», — говорит доктор Шив Т. Сехра, ведущий автор исследования.

Также ученые смоделировали темпы распространения вируса при разных температурах и выяснили, что активнее всего он распространяется, когда температура опускается ниже нуля.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США ранее сообщили, что пандемия COVID-19 может усугубиться осенью и зимой по мере снижения температур.

«Наши результаты соответствуют этим прогнозам, — говорит Сехра. — Мы также предупреждаем, что болезнь может ухудшиться в осенние и зимние месяцы».

Однако, отмечают авторы работы, в исследовании рассматривались температуры ниже 20 °С — во время сбора данных на территории США она не поднималась выше. Поэтому нельзя сказать, как вирус поведет себя при превышении этой температурной отметки.

Полученные результаты еще предстоит уточнить, считают они. В разных регионах применялись разные стратегии сдерживания вируса, различались форматы тестирования на инфекцию и т. п. Ученые постарались учесть эти факторы, но вопрос все же требует более пристального изучения.

Не лучшим образом на эпидемиологической обстановке скажутся засушливые дни, предупреждают ученые из Сиднейского университета и их китайские коллеги.

Работа была опубликована в журнале Transboundary and Emerging Diseases.

Ранее исследования выявили связь между климатом и распространением атипичной пневмонии в Гонконге и Китае и MERS-COV в Саудовской Аравии, в также влияние суточной температуры и влажности на распространение SARS-COV-2 в Китае.

«Пандемия в Китае, Европе и Северной Америке случилась зимой, поэтому нам было интересно посмотреть, существует ли связь между случаями COVID-19 и климатом в Австралии поздним летом и ранней осенью, — говорит эпидемиолог Майкл Уорд, ведущий автор исследования. — Когда речь зашла о климате, мы обнаружили, что основная движущая сила — это низкая влажность, а не снижение температуры. Это означает, что зимой мы, австралийцы, можем столкнуться с повышенным риском, потому что у нас снижается влажность. Но в северном полушарии, в районах с более низкой влажностью или в периоды, когда влажность падает, риск может возникнуть даже в летние месяцы. Поэтому необходимо сохранять бдительность».

При снижении влажности воздух становится суше, поясняет Уорд. Благодаря этому микрокапли, выброшенные при чихании и кашле, сохраняются в нем дольше. При высокой влажности микрокапли меньше держатся в воздухе и быстрее оседают на земле и поверхностях.

Проанализировав заражения в Сиднее в марте и сопоставив их колебания с изменениями погоды, исследователи установили: снижение влажности действительно способствовало более активному распространению вируса.

Они подсчитали, что снижение влажности на 1% приводит к росту заболеваемости на 6%.

«Это означает, что мы должны быть осторожны при наступлении сухой погоды, — говорит Уорд. — Системы общественного здравоохранения должны знать о потенциально повышенном риске, возникающем в периоды низкой влажности».

Авторы отмечают важность дальнейших наблюдений, как в южном, так и в северном полушарии в разные сезоны — это позволит уточнить, как изменения влажности и другие погодные условия сказываются на колебаниях заболеваемости и принять соответствующие меры по защите населения.