Свыше 11 млн тестов на COVID-19 провели в России 

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Отечественные специалисты провели свыше 11,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 228 тысяч исследований.

В настоящее время под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие инфекции находятся 304 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор

Согласно последним данным, в России в общей сложности выявлено 414,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.