Раскрыта тайна древних пирамид майя 

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) пришли к выводу, что пирамиды, построенные коренными народами Мезоамерики, включая майя и ацтеков, имитируют собой такие природные объекты, как горы и насыпи. О научной работе, раскрывающей секрет древних сооружений, сообщается на сайте научной организации.

По словам археолога Педро Санчеса (Pedro Sanchez), одного из авторов труда, посвященного тайне происхождения мексиканских пирамид, эти сооружения имеют геометрическую форму, которая наиболее часто встречается в природе. Например, на пирамиды похожи силуэты гор и вулканов, а также отложения осадочного материала. Кроме того, эта форма подходит для строительства высоких монументальных сооружений.

Ученые считают, что пирамиды также наделялись сакральным и мифическим значением. Эти структуры становились осью или центром вокруг которого строились города, и это было своего рода отражением мировоззрения доколумбовых народов.

Мезоамериканские пирамиды обычно имеют ступенчатую структуру, а на их вершине часто располагался храм. Их строили ацтеки, майя и другие американские коренные культуры.