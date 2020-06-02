Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути 

Российская Газета и ещё 1 44 минуты назад
Обнаружено невероятно горячее гало Млечного Пути
Фото: unsplash
Исследователи из Университета штата Огайо (США) в ходе онлайн-заседания Американского астрономического общества представили новое исследование гало Млечного Пути. По их мнению, оно оказалось гораздо горячее, чем считалось ранее.
Краткий отчет о работе опубликован на сайте университета. Исследователи утверждают, что нашу галактику окружает чрезвычайно горячее гало. Однако при этом оно по своим характеристикам, возможно, не уникально для галактик.
В предыдущей работе астрономы из того же Университета штата Огайо писали, что гало, окружающий Млечный Путь ореол, состоит из облаков пыли, газа и темной материи. Тогда же было обнаружено, что оно обладает экстремальными температурами.
Первоначальные расчеты показали, что в некоторых частях гало может нагреваться примерно до 10 миллионов градусов по Цельсию. Считалось, что это как минимум в 10 раз горячее, чем гало любой другой галактики.
Новое исследование хоть и не позволило проанализировать весь ореол нашей галактики, но показало, что экстремальные температуры могут присутствовать по всему гало, а не только в отдельных его частях.
На это указывают данные, полученные при помощи японского рентгеновского космического телескопа Suzaku. Он позволил проанализировать спектр от гало Млечного Пути в четырех различных направлениях. Этот анализ и подтвердил догадку о том, что ореол гораздо горячее, чем считалось до сих пор.
Кроме того, исследователи задались вопросом: могут ли подобные экстремальные температуры присутствовать в других галактиках? В качестве объекта для сравнения ученые выбрали галактику под названием NGC 3221. Она расположена на расстоянии около 200 миллионов световых лет от нас.
Эта галактика похожа на Млечный Путь по своей форме и размерам. Анализ показал, что окружающее ее гало является примерно таким же горячим, как гало Млечного Пути.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Российская Газета: последние новости
Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса Эпидемиологи нашли еще один способ передачи коронавируса Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса и прививку от гриппа Иммунолог сравнил вакцину от коронавируса и прививку от гриппа Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома
Комментарии
Наука , Наука и техника , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Видео
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение