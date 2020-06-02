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Ученые предупредили о риске повторного заражения коронавирусом 

Газета.Ru 1 час назад
Коронавирус: на иммунитет рассчитывать не стоит
Фото: Газета.Ru
Повторное заражение коронавирусом возможно уже в течение года после выздоровления, считают нидерландские ученые. Если новый патоген ведет себя так же, как сезонные коронавирусы, от него может потребоваться регулярная вакцинация.
Не стоит рассчитывать на иммунитет к коронавирусу, предупреждают специалисты Амстердамского университета — повторное заражение COVID-19 возможно уже в течение первого года после выздоровления. Посвященная этому работа была выложена на сервисе препринтов Medrxiv.
Серологические тесты на антитела к SARS-COV-2 показывают: до 80% людей переносят болезнь практически бессимптомно, даже не зная о ней. В связи с этим в научной среде обсуждается возможность формирования коллективного иммунитета — эффекта, при котором иммунитет к инфекции вырабатывается у большей части общества, что снижает общую эпидемиологическую нагрузку. По такому принципу работает вакцинация — иммунитет не только защищает от заражения, но и снижает риск распространения инфекции, ведь если человек не заразится сам, он не заразит и других.
В некоторых странах рассматривается возможность введения «иммунного паспорта» для переболевших COVID-19, отмечают исследователи.
Он бы позволил ослабить меры по социальному дистанцированию для тех, у кого в крови есть антитела к вирусу. Однако если вирусом можно заразиться повторно, коллективный иммунитет не сформируется и такой подход будет бесполезен.
Чтобы выяснить перспективы, исследователи проанализировали медицинские записи десяти человек, которые за 1985-2020 годы заразились как минимум одним штаммом сезонных коронавирусов.
Результаты оказались неутешительными: спустя полгода после выздоровления концентрация антител в крови значительно падала, а в течение года наблюдались частые случаи повторного заражения.
Пока нельзя точно сказать, сколько будет держаться иммунитет к SARS-COV-2, но, учитывая поведение других коронавирусов, вряд ли картина будет сильно отличаться. Кроме того, в этом случае понадобится не однократное введение вакцины, а ежегодное.
Орен Кобиллер, старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Школы медицины Тель-Авивского университета, отмечает:
«Мы знаем, что люди могут время от времени заражаться коронавирусами. Один из вопросов заключается в том, сколько продержится иммунитет к SARS-COV-2 по сравнению с другими коронавирусами. Но вопрос получше — будет иммунитет стерильным или нестерильным».
Стерильный иммунитет означает, что человек не может заразиться повторно. При нестерильном иммунитете человек может заразиться, но заболевание пройдет в легкой форме.
«На самом деле, стерильный иммунитет не обязателен, — говорит Кобиллер. — С нестерильным иммунитетом можно заразиться повторно, но проболеть пару дней с симптомами обычной простуды, без осложнений, и этого было бы достаточно для всех нас».
Так, сезонная вакцинация от гриппа предотвращает 50-70% заражений. Но, если посмотреть на заболевших после прививки, процент осложнений у них будет гораздо ниже, чем у непривитых.
Поэтому ученые надеются, что при повторном заражении коронавирусом люди пострадают не так сильно, как в первый раз. Однако пока что это лишь предположение — с момента первых заражений COVID-19 прошло менее полугода, и надежных данных о повторных заражениях пока что нет.
При этом случаи повторного заражения были — одна только Южная Корея в середине апреля сообщила более чем о сотне повторно инфицированных. Однако допускалось, что такие результаты связаны с ошибками тестирования. Новые данные позволяют предположить, что на самом деле проблема в ненадежности иммунитета, однако однозначные выводы делать пока рано: ученым неизвестны вирусы, способные вызвать повторную инфекцию в течение уже 1-2 месяцев после выздоровления.
Кроме того, возможно, новый коронавирус отличается от рассмотренных в исследовании. Введение плазмы с антителами от переболевших людей повысило шансы тяжело больных на выздоровление. Следовательно, они все же помогают бороться с инфекцией.
«Даже если иммунитет будет сохраняться всего полгода, люди не пострадают во второй волне заражений, — считает Кобиллер. — Это произойдет в третьей или в четвертой».
Таким образом, антитела в крови переболевших, даже если и не защитят их надолго, позволят специалистам выиграть время для создания вакцины и поиска эффективных методов лечения.
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Наука , Статьи
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