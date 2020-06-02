Коронавирус: на иммунитет рассчитывать не стоит

Повторное заражение коронавирусом возможно уже в течение года после выздоровления, считают нидерландские ученые. Если новый патоген ведет себя так же, как сезонные коронавирусы, от него может потребоваться регулярная вакцинация.

Не стоит рассчитывать на иммунитет к коронавирусу, предупреждают специалисты Амстердамского университета — повторное заражение COVID-19 возможно уже в течение первого года после выздоровления. Посвященная этому работа была выложена на сервисе препринтов Medrxiv.

Серологические тесты на антитела к SARS-COV-2 показывают: до 80% людей переносят болезнь практически бессимптомно, даже не зная о ней. В связи с этим в научной среде обсуждается возможность формирования коллективного иммунитета — эффекта, при котором иммунитет к инфекции вырабатывается у большей части общества, что снижает общую эпидемиологическую нагрузку. По такому принципу работает вакцинация — иммунитет не только защищает от заражения, но и снижает риск распространения инфекции, ведь если человек не заразится сам, он не заразит и других.

В некоторых странах рассматривается возможность введения «иммунного паспорта» для переболевших COVID-19, отмечают исследователи.

Он бы позволил ослабить меры по социальному дистанцированию для тех, у кого в крови есть антитела к вирусу. Однако если вирусом можно заразиться повторно, коллективный иммунитет не сформируется и такой подход будет бесполезен.

Чтобы выяснить перспективы, исследователи проанализировали медицинские записи десяти человек, которые за 1985-2020 годы заразились как минимум одним штаммом сезонных коронавирусов.

Результаты оказались неутешительными: спустя полгода после выздоровления концентрация антител в крови значительно падала, а в течение года наблюдались частые случаи повторного заражения.

Пока нельзя точно сказать, сколько будет держаться иммунитет к SARS-COV-2, но, учитывая поведение других коронавирусов, вряд ли картина будет сильно отличаться. Кроме того, в этом случае понадобится не однократное введение вакцины, а ежегодное.

Орен Кобиллер, старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Школы медицины Тель-Авивского университета, отмечает:

«Мы знаем, что люди могут время от времени заражаться коронавирусами. Один из вопросов заключается в том, сколько продержится иммунитет к SARS-COV-2 по сравнению с другими коронавирусами. Но вопрос получше — будет иммунитет стерильным или нестерильным».

Стерильный иммунитет означает, что человек не может заразиться повторно. При нестерильном иммунитете человек может заразиться, но заболевание пройдет в легкой форме.

«На самом деле, стерильный иммунитет не обязателен, — говорит Кобиллер. — С нестерильным иммунитетом можно заразиться повторно, но проболеть пару дней с симптомами обычной простуды, без осложнений, и этого было бы достаточно для всех нас».

Так, сезонная вакцинация от гриппа предотвращает 50-70% заражений. Но, если посмотреть на заболевших после прививки, процент осложнений у них будет гораздо ниже, чем у непривитых.

Поэтому ученые надеются, что при повторном заражении коронавирусом люди пострадают не так сильно, как в первый раз. Однако пока что это лишь предположение — с момента первых заражений COVID-19 прошло менее полугода, и надежных данных о повторных заражениях пока что нет.

При этом случаи повторного заражения были — одна только Южная Корея в середине апреля сообщила более чем о сотне повторно инфицированных. Однако допускалось, что такие результаты связаны с ошибками тестирования. Новые данные позволяют предположить, что на самом деле проблема в ненадежности иммунитета, однако однозначные выводы делать пока рано: ученым неизвестны вирусы, способные вызвать повторную инфекцию в течение уже 1-2 месяцев после выздоровления.

Кроме того, возможно, новый коронавирус отличается от рассмотренных в исследовании. Введение плазмы с антителами от переболевших людей повысило шансы тяжело больных на выздоровление. Следовательно, они все же помогают бороться с инфекцией.

«Даже если иммунитет будет сохраняться всего полгода, люди не пострадают во второй волне заражений, — считает Кобиллер. — Это произойдет в третьей или в четвертой».

Таким образом, антитела в крови переболевших, даже если и не защитят их надолго, позволят специалистам выиграть время для создания вакцины и поиска эффективных методов лечения.