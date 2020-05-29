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Уральские ученые нашли у рыбок феномен отчаяния 

Российская Газета и ещё 4 41 минуту назад
Российские ученые нашли у рыбок феномен отчаяния
Фото: кадр из мультфильма «В поисках Дори»
Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния, что может помочь быстрее отобрать более совершенные лекарственные препараты против депрессии для людей, сообщает пресс-служба вуза.
Исследования проводились на пресноводных рыбках зебраданио, которые, по данным специалистов, наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком входят в «элитарный клуб» полностью генетически идентифицированных видов и удобны для генетических исследований. Как выяснили ученые, на рыбок воздействуют классические антидепрессанты — амитриптилин и сертралин — и снижают уровень их отчаяния.
«Мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния… Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами», — передает РИА «Новости» слова ведущего научного сотрудника научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алана Калуева.
Исследователь отметил, что, используя рыб зебраданио, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарства против депрессии — самого массового заболевания мозга, которым страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства.
Как добавили в пресс-службе вуза, ранее подобного рода исследования проводились на грызунах. Таким образом, ученые «состарили» депрессию еще на 340 млн лет и показали, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось.
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Наука , Наука и техника , РИА Новости
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