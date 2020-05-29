В России провели 10 млн тестов на коронавирус 

В России провели 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«По состоянию на 28 мая 2020 года проведено 10 000 061 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что для организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издали уже больше 260 нормативных, методических и рекомендательных документов.
Ранее в Минздраве России рассказали, что научным учреждениям ведомства, ФМБА, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.