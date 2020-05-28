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Обнаружено первое свидетельство каннибализма динозавров в верхней юре 

Российская Газета 25 минут назад
Обнаружено свидетельство каннибализма динозавров
Фото: Reuters
Аллозавры могли быть каннибалами — к такому выводу пришли исследователи после находки в карьере Майгатт-Мур в штате Колорадо, где раскопали кости верхнеюрских хищных теропод аллозавров со следами зубов на них, принадлежащих самим алозаврам или близким им видам.
Как сообщает PLoS ONE, древние хищники, вероятно, обгладывали кости мертвых сородичей или даже охотились на них в случае нехватки пищи.
Американские палеонтологи во главе со Стефани Драмхеллер из Университета Теннесси и Юлией Макхью из Университета Колорадо Меса изучили характер следов на 2368 обнаруженных в карьере костях. Скорее всего, в верхней юре в этом месте находился периодически пересыхающий водоем.
Следы от зубов были зафиксированы на 684 костях, это примерно 29 процентов от общего числа, что значительно больше, чем в других динозавровых сообществах того же возраста (обычно 14 процентов).
Большинство поврежденных останков принадлежали травоядным динозаврам зауроподам, которыми питались крупные хищники. Но на костях последних также нашли следы зубов, прежде всего, аллозавров. До сих пор считалось, что тероподы, к отряду которых относятся аллозавры, предпочитали, в основном, мясные места туши.
По характеру повреждений палеонтологи определили, кто чаще всего кусал и глодал эти кости. Следы укусов на них принадлежали аллозаврам, в том числе на фрагментах скелета самого аллозавра.
Ученые решили, что 152 миллиона лет назад эти хищники прибегали к каннибализму, причем, находка в Колорадо — первое свидетельство каннибализма у аллозавров. Такое поведение животных говорит о существенной нехватке пищи в экосистеме в то время.
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