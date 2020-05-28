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Норвежцы нашли могилу викинга под своей спальней 

Lenta.ru 23 минуты назад
Норвежцы нашли могилу викинга под своей спальней
Фото: Norland County
Норвежская пара из города Буде нашла могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома. Предположительно, находке более тысячи лет. Об этом пишет портал Bodonu.
Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую Марианн Кристиансен (Mariann Kristiansen) и ее муж собирались утеплить. Под половицами обнаружилась насыпь камней, в ходе ее разборки удалось найти предмет, похожий на колесо от детской игрушки, и большой железный топор. Супруги предположили, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией норвежского округа Нурланд, которая отвечает за культурное наследие.
Прибывшие на место специалисты начали раскопки, в ходе которых заключили, что под домом находится могила эпохи викингов. Археолог Мартинус Хаугли уточнил, что могила относится к десятому веку. Найденные предметы уже отправлены на дальнейшее изучение.
Ранее сообщалось, что во Франции семейная пара купила небольшой дом на юго-западе страны и нашла в его стенах замурованную тайную комнату, нетронутую с начала XX века.
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